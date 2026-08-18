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ट्रेन की चपेट में आने से किन्नर की मौत, रेलवे फाटक पर हुआ हंगामा

पुलिस ने निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लिया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

TRANSGENDER DEATH IN LAKSAR
ट्रेन की चपेट में आने से किन्नर की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2026 at 10:00 PM IST

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लक्सर: लक्सर मुरादाबाद रेलवे ट्रैक के खड़ंजा कुतुबपुर रेलवे फाटक के पास मंगलवार को एक किन्नर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. मृतक की पहचान अनस उर्फ अलीशा (19) पुत्री नईम, निवासी देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. घटना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के साथी किन्नरों ने मौत की परिस्थितियों को लेकर नाराजगी जताई और रेलवे फाटक के समीप हंगामा शुरू कर दिया.

मामले की सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई. दरोगा प्रदीप कुमार और दरोगा विपिन कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे किन्नरों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. काफी प्रयास के बाद मौके पर स्थिति सामान्य हो सकी.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लिया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद मृतक के साथियों में भी रोष देखने को मिला.

पुलिस के अनुसार फिलहाल मौत के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किन्नर रेलवे ट्रैक तक किन परिस्थितियों में पहुंचा और ट्रेन की चपेट में आने की घटना कैसे हुई. मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

एसआई प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद कुछ समय तक रेलवे फाटक के आसपास लोगों की भीड़ जुटी रही.

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