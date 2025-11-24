ETV Bharat / state

सुशीला किन्नर का कलेक्ट्रेट परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा, जमीन पर नोटों की गड्डियां पटककर बैठी, जानें मामला

एएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पुष्कर थानाप्रभारी को जांच के लिए कहा है. जांच में जो भी सामने आएगा. उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Transgender creates ruckus
अजमेर में कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठी किन्नर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
अजमेर: कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को एक किन्नर ने हाई-वोल्टेज ड्रामा किया. वह नोटों की गड्डियां जमीन पर पटककर हंगामा करने लगी. किन्नर एक होटल संचालक की शिकायत लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची थीं. उसका आरोप था कि होटल संचालक के खिलाफ प्रशासन और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए वह नोट लेकर कलेक्टर और एसपी से मिलने आई थीं. वहीं, एएसपी ग्रामीण दीपक कुमार ने कहा कि सुशीला किन्नर एक परिवाद देकर गई हैं. शिकायत की जांच के लिए पुष्कर थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं.

किन्नर सुशीला पुष्कर के देव नगर रोड की रहने वाली है. उसने बताया कि उनके घर के पास होटल में शादी समारोहों के दौरान आतिशबाजी की जाती है. इस आतिशबाजी से उनके घर में आग भी लग चुकी है, लेकिन होटल संचालक ने मुआवजे के तौर पर एक पैसा भी नहीं दिया है. सुशीला ने बताया कि रात को आतिशबाजी के कारण उनकी गायें डर जाती हैं और परेशान रहती हैं.

कलेक्ट्रेट परिसर में बैठी सुशीला किन्नर (ETV Bharat Ajmer)

पैसे के कारण नहीं हो रहे काम, इसलिए लाई नोट: सुशीला का आरोप था कि उन्होंने होटल संचालक को कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानता. कहता है कि प्रशासन और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. उनका मानना था कि पैसे के कारण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वह नोटों की गड्डियां लेकर आई हैं. सुशीला ने कहा कि वह कलेक्टर से मिलकर रहेंगी.

Transgender creates ruckus
जमीन पर पड़ी नोटों की गड्डियां (ETV Bharat Ajmer)

सुशीला किन्नर एक परिवाद देकर गई हैं, जिसमें उनके घर के पास होटल संचालक के खिलाफ शिकायत दी गई है. शिकायत की जांच के लिए पुष्कर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है. जांच में जो भी सामने आएगा, न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा सुशीला किन्नर को समझाया भी गया है कि वह इस तरह की हरकत न करें.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीपक कुमार

पहले भी कलेक्टर की टेबल पर नोट पटक चुकी: सुशीला किन्नर वर्ष 2022 में तत्कालीन कलेक्टर अंशदीप की टेबल पर नोटों की गड्डी पटक चुकी हैं. उस वक्त दीपावली से पहले मिठाई की दुकान लगाने की स्वीकृति लेने के लिए वह तत्कालीन कलेक्टर के चेंबर में पहुंची थीं, जहां उन्होंने रुमाल में बंधी नोटों की गड्डी टेबल पर रख दी थी. अचानक हुई इस घटना से कलेक्टर भी सकते में आ गए थे और अपनी सीट से खड़े हो गए थे. यह घटना भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी.

