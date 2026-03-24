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दिल्ली बजट में मुख्य घोषणाओं के बाद भी ना खुश हैं ट्रांसजेंडर, जानिए वजह

ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रुद्रानी क्षेत्री बताती हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा बजट ट्रांसजेंडर समुदाय को दी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं. सभी इसका स्वागत करते हैं.

बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय केलिए सुविधाएं
बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय केलिए सुविधाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 7:04 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश किया है. वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बजट में कई प्रावधान रखे गए हैं. स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पहनेंगी. वहीं महिलाओं की तरह ही अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. साथ ही रोजगार में नई सहायता देते हुए 100 ट्रांसजेंडर लोगों को ई-ऑटो परमिट दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य स्वरोजगार के अवसरों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति निराश और परेशान है.

दिल्ली में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रुद्रानी क्षेत्री बताती हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा बजट ट्रांसजेंडर समुदाय को दी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं. सभी इसका स्वागत करते हैं. अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी बस में फ्री यात्र कर सकते हैं. वहीं 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ई रिक्शा का परमिट भी दिया जाएगा. यह बेहद खुशी की बात है. इन सभी सुविधाओं के बाद भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समस्या गंभीर है. क्योंकि देश में अब ट्रांसजेंडर्स को अपने जेंडर का सर्टिफिकेशन मेडिकल बोर्ड से कराना पड़ेगा.

ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट (ETV Bharat)

बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय केलिए सुविधाएं: लोकसभा में पारित ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक, 2026 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर के जेंडर निर्धारण के लिए ऐसी ही व्यवस्था लागू की है. यह ट्रांसजेंडर की परिभाषा से बिल्कुल मेल नहीं खाता है. फैसले का देश भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है. अब समझने की बात यह कि अगर राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर के अच्छे प्रावधानों या सुविधाओं को लाया भी जाएगा तो क्या सही मायने में ट्रांसजेंडर इसका फायदा उठा पाएंगी. इसके लिए सरकार को 2014 के नालसा फैसले के तहत ट्रांसजेंडर को आत्म-पहचान की मान्यता देनी होगी. तभी राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अच्छे काम हो सकते हैं.

समुदाय का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा: ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट अमृता का मानना है कि दिल्ली सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गए फैसलों से समुदाय का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा. ऐसे काम आगे भी होते रहने चाहिए. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह सुविधाएं किस तरह के ट्रांसजेंडर को दी जाएंगी. देश में कई तरह के ट्रांसजेंडर हैं जैसे, किन्नर, ट्रांस-वुमन (पुरुष से महिला), ट्रांस-मैन (महिला से पुरुष), नॉन-बाइनरी (जो खुद को केवल पुरुष या महिला नहीं मानते), और जेंडरफ्लुइड (जिनकी पहचान बदलती रहती है. अगर सरकार की उपरोक्त सुविधाएं इन सभी ट्रांसजेंडर को मिलेंगी तो बेहद खुशी की बात है. क्योंकि अभी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 2026 के संशोधन विधेयक में ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए मेडिकल बोर्ड के जरिए पहचान का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है, जिसका समुदाय पुरजोर विरोध कर रहा है. लेकिन उम्मीद है यह सुविधाएं हर ट्रांसजेंडर को मिलेंगी.

बजट में ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा ऐलान
बजट में ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

बता दें कि लोकसभा सत्र में 13 मार्च को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित किया गया है. बिल में थर्ड जेंडर व्यक्ति को अपने पुरुष या महिला होने को लेकर मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा. इस बाबत देश भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है. उनका कहना है कि यह आत्म-पहचान के अधिकार का हनन है. जबकि उनकी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2014 के नालसा फैसले में आत्म-पहचान (Self-Identification) को मान्यता दी थी. इसको ही लागू रखना चाहिए. जबकि सरकार द्वारा प्रस्तावित 2026 का संशोधन इसे सीमित करता है. समुदाय का मानना है कि नए नियम 4 लाख से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के लिए संकट पैदा कर सकते हैं.

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