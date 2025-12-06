ETV Bharat / state

भिवानी में किन्नरों का प्रदर्शन, शख्स पर लगाया मारपीट और जबरन वसूली का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

भिवानी में किन्नरों ने जबरन वसूली और मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया है. शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 6, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
भिवानी: भिवानी में किन्नर समाज ने कुछ असामाजिक तत्वों पर मारपीट, जबरन वसूली और बंधक बनाकर रखने का गंभीर आरोप लगाया है. किन्नरों का आरोप है कि उनके समुदाय के लोगों को कई सालों से धमकाकर उनकी कमाई छीन ली जाती है और विरोध करने पर उनकी पिटाई की जाती है. इस संबंध में किन्नरों ने भिवानी पुलिस को शिकायत दी है.

मारपीट और वसूली का आरोप:किन्नर समाज ने विनोद नाम के युवक पर मारपीट और जबरन वसूली का आरोप लगाया है. समुदाय से जुड़े सदस्यों ने बताया कि विनोद और उसके सहयोगी उन्हें घरों में बंद कर मारपीट करते हैं.इस कार्रवाई के विरोध में किन्नर समाज ने करीब एक घंटे तक जोरदार नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

मारपीट और जबरन वसूली का आरोप (Etv Bharat)

जानें क्या बोले प्रदर्शनकारी किन्नर:

  • किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बुलबुल महंत ने विनोद पर वसूली के साथ-साथ किराए का घर हड़पने का आरोप लगाया. बुलबुल ने कहा, “विनोद पहले ड्राइवर का काम करता था.वह हमारे यहां किराए पर रहता था.उसने हमारे घर हड़प लिए.पहले भी हमने कई बार उस पर केस दर्ज करवाए हैं. वह जेल भी गया है, माफी भी मांग चुका है. हालांकि जेल से आने के बाद वह फिर से हमारे समाज के लोगों को परेशान करने लगता है. हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको सजा दी जाए.”
  • तनीषा किन्नर ने कहा, “हमारा पूरा समाज आज प्रदर्शन कर रहा है. विनोद नाम का शख्स हमें सालों से परेशान कर रहा है. वह हमारी कमाई से वसूली करता है. हमारा पैसा हमारे समाज के लिए है, लेकिन वह हमारे पैसे ले लेता है और आए दिन मारपीट करता है. सालों से हम उससे परेशान हैं. उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे.”
  • एक बुजुर्ग किन्नर ने कहा, “विनोद ने हमारे साथ मारपीट की है. उसने मेरी टांगे तोड़ दीं, इसलिए मैं वहां से भाग आई. पहले मैं नारनौल रहती थी. विनोद की गिरफ्तारी होनी चाहिए.”
  • किन्नर अजयपाल ने कहा, “ओपी सिंह हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं. क्या वो इस इंसान की गुंडागर्दी पर रोक नहीं लगा सकते? हमारा समाज उससे परेशान है. किन्नरों की गद्दी पर किन्नरों का ही अधिकार है, लेकिन विनोद उस पर कब्जा जमाना चाहता है. वह हमारी गद्दी हथियाना चाहता है. हम ओमप्रकाश सिंह, हरियाणा पुलिस और सीएम से न्याय की मांग करते हैं.”

जल्द कार्रवाई का आश्वासन: किन्नरों ने टीआईटी चौकी इंचार्ज सुमीत कुमार को लिखित शिकायत सौंपकर विनोद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. जांच अधिकारी सुमीत कुमार ने बताया, “हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

संपादक की पसंद

