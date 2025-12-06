ETV Bharat / state

भिवानी में किन्नरों का प्रदर्शन, शख्स पर लगाया मारपीट और जबरन वसूली का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

भिवानी: भिवानी में किन्नर समाज ने कुछ असामाजिक तत्वों पर मारपीट, जबरन वसूली और बंधक बनाकर रखने का गंभीर आरोप लगाया है. किन्नरों का आरोप है कि उनके समुदाय के लोगों को कई सालों से धमकाकर उनकी कमाई छीन ली जाती है और विरोध करने पर उनकी पिटाई की जाती है. इस संबंध में किन्नरों ने भिवानी पुलिस को शिकायत दी है.

मारपीट और वसूली का आरोप:किन्नर समाज ने विनोद नाम के युवक पर मारपीट और जबरन वसूली का आरोप लगाया है. समुदाय से जुड़े सदस्यों ने बताया कि विनोद और उसके सहयोगी उन्हें घरों में बंद कर मारपीट करते हैं.इस कार्रवाई के विरोध में किन्नर समाज ने करीब एक घंटे तक जोरदार नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.