किन्नर समाज का फूटा गुस्सा,1.5 करोड़ की चोरी और एक महीने बाद भी हाथ खाली, वैशाली SP के सामने अड़े
डेढ़ करोड़ की चोरी के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज वैशाली के किन्नर समाज ने दोबारा जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया
Published : July 25, 2026 at 6:57 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली स्थित सदर थाना क्षेत्र में किन्रर समाज का गुस्सा फूट पड़ा. दरअसल समाज के एक सदस्य के साथ हुई चोरी की घटना के महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से इनका गुस्सा फूटा. शनिवार को सैकड़ों किन्नरों ने वैशाली जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया.
करोड़ों के आभूषण व नकदी चोरी: मिली जानकारी के मुताबिक हाजीपुर बाजार के निकट एक ट्रांसजेंडर से दो महीने पहले डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण और ₹8.75 लाख नकद चोरी के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. समाज ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी गई संपत्ति की बरामदगी की मांग की है.
दो महीने पहले प्राथमिकी दर्ज: बताया जा रहा है कि बीते 12 मई को पीड़ित ट्रांसजेंडर सपना कुमारी ने सदर थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपने चालक सौरभ कुमार के साथ एक्सयूवी से पटना से महुआ लौट रही थीं. स्टेशन रोड स्थित रेल कोच रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने चलती गाड़ी के रेडिएटर के पास कोई वस्तु फेंकी.
सीट पर रखा बैग लेकर फरार: सपना ने बताया कि आगे कुछ दूर बढ़ने पर दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी से धुआं निकलने का इशारा किया जिसके बाद उनके चालक ने वाहन रोक दिया. जिसके बाद दोनों बोनट खोलकर गाड़ी की जांच करने लगे. सपना के मुताबिक इसी दौरान बदमाश गाड़ी की बीच वाली सीट पर रखा बैग लेकर फरार हो गए.
शगुन के रूप में प्राप्त हुए थे आभूषण: पीड़िता के अनुसार, बैग में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण और ₹8.75 लाख नकद थे. उनका कहना है कि यह आभूषण और नकदी किन्नर समाज को वर्षों से शगुन के रूप में प्राप्त हुए थे. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और जल्द खुलासा करने का दावा किया था.
जिलाधिकारी से मुलाकात की मांग: पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अब तक न तो आरोपियों की पहचान हो सकी है और न ही चोरी गई संपत्ति बरामद हुई है. आक्रोशित किन्नर समाज ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर धरना देते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. इस दौरान वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे.
"घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और जल्द खुलासा करने का दावा किया था. लेकिन अब तक न तो आरोपियों की पहचान हो सकी है और न ही चोरी गई संपत्ति बरामद हुई है."- सपना कुमारी, पीड़िता
आंदोलन का रास्ता: गौरतलब है कि इससे पहले 18 जून को भी किन्नर समाज ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था. उस समय प्रशासन ने जल्द चोरी गए आभूषण और नकदी की बरामदगी का आश्वासन दिया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मामले में कोई ठोस सफलता नहीं मिलने से किन्नर समाज ने दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाया.
इसे भी पढ़ें-
तानों पर भारी पड़ा प्यार: समाज के विरोध को मात दे शिक्षक के बेटे ने किन्नर संग रचायी शादी
बांकीपुर उपचुनाव: प्रिया किन्नर का नामांकन रद्द, बोलीं- साजिश हुई.. कोर्ट जाऊंगी