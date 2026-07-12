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किन्नर समाज को मरने के बाद भी जमीन नसीब नहीं, जोया को अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिली जगह

रतलाम में शुक्रवार को किन्नर जोया की लंबी बीमारी के बाद हो गई थी मृत्यु. अंतिम संस्कार के लिए शहर में कहीं नहीं मिली जगह.

Ratlam Third Gender
रतलाम में किन्नर समाज के लिए शमशान नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: हमारे देश में किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की पहचान तो मिल चुकी है लेकिन इन्हें सुकून से इस दुनिया से विदा लेने का अधिकार नहीं मिल पाया है. किन्नर समाज के लोगों को मौत के बाद 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पा रही है. ताजा मामला एक बार फिर रतलाम में सामने आया है जहां किन्नर जोया की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए रतलाम शहर में कहीं जगह नहीं मिली.

सरकार और प्रशासन से अंतिम संस्कार के लिए जमीन की मांग

इसके बाद समुदाय के लोग अंतिम संस्कार के लिए जोया को दूसरी जगह लेकर गए. मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने वाले किन्नर समाज के लोग अब सरकार और प्रशासन से अंतिम संस्कार के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं ताकि जीते जी ना सही मौत के बाद तो सुकून से दुनिया से विदा ले सकें.

किन्नर गुरु काजल जागीरदार (ETV Bharat)

दरअसल ऐसी स्थिति रतलाम में ही नहीं अन्य जगहों पर भी बनती है जहां किन्नर समाज के लिए अंतिम संस्कार की कोई जगह नहीं है. किन्नर समाज की जागीरदार घराने की काजल जागीरदार ने बताया कि शुक्रवार को उनके शिष्या जोया की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी. लेकिन उनके सामने परेशानी यह थी कि अब उसका अंतिम संस्कार कहां और कैसे करेंगे?

पिछले साल कहीं और ले जाकर देनी पड़ी थी किन्नर गुरु को समाधि

यही स्थिति पिछले साल भी बनी थी जब हमारे गुरु की मृत्यु हो जाने पर उनकी समाधि बनाने के लिए हमें कहीं जगह नहीं मिली. जिसके बाद पास के गांव शिवपुर में शमशान के पास एक नाले के किनारे उन्हें समाधि देनी पड़ी थी. जब भी हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है, हमें बहुत परेशान होना पड़ता है. अंतिम संस्कार के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर कई बार प्रशासन से संपर्क किया लेकिन अब तक कोई जमीन हमें नहीं मिल सकी है.

इस मामले में रतलाम शहर एसडीएम तरुण जैन से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, "अंतिम संस्कार के लिए तत्काल में सिमलावदा गांव में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई थी." वहीं जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने बताया "स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर मैडम के भी संज्ञान में यह आया है कि किन्नर समाज के लोगों के लिए अंतिम संस्कार की भूमि उपलब्ध नहीं है. इस मामले में जल्दी ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

बहरहाल हमारे देश में थर्ड जेंडर के रूप में पहचान और समानता का अधिकार पा चुके किन्नर समाज के लिए वास्तविकता में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. बड़ा सवाल है कि आखिर कब किन्नर समुदाय को भी अन्य समुदाय की तरह सुविधा मिल सकेगी?

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