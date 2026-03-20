ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026; राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा बोलीं- "बिल का खंडन करने का काम करेंगे"
वाराणसी में ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा ने ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:21 PM IST
वाराणसी : ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है. ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा ने शुक्रवार को इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमारा कोई सदस्य ऐसा नहीं है कि जो राज्य सभा में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो. उन्होंने कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिये कि जब हम उस सदन में नहीं हैं तो, किस बात का बिल? उन्होंने कहा कि जब हम किसी बोर्ड में नहीं हैं तो किस बात का बिल पास किया जा रहा है?
उन्होंने कहा कि हम एक समुदाय हैं, हम एक जेंडर हैं और हम पर ही बिल पास करना है तो हमसे ही नहीं पूछा जाएगा और बिल पास कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे बड़ी क्षति हमारे लिये क्या हो सकती है. सरकार ने जो बिल पास किया है उससे हम लोग सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी कम्युनिटी की तरफ से इस बिल का खंडन करने का काम करेंगे.
उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर को इसलिये खतरा है कि आप पहले तो ट्रांसजेंडर की परिभाषा को चेंज कर रहे हो. उन्होंने कहा कि 2019 में जो एक्ट लाये उस एक्ट में अगर साधारण सा आदमी अपने आपको ट्रांसजेंडर कहता है तो उसको एफिडेविट के तौर पर मानना पड़ेगा और उसको अपना हलफनामा जिलाधिकारी को सौंपना पडे़गा.
उन्होंने यह 2019 के कानून का दुरुपयोग और एक तरीके से इसकी हत्या है. क्या हमें जिस समुदाय ने हमको पहला पिछड़ा करार दे दिया था, हमें निकाल दिया गया था. आज उसी बड़े मशक्कत के बाद हमने अपनी फैमिली में अपनी जगह बनाई थी. आज उस फैमिली को फिर बढ़ावा मिलेगा, उस सोसाइटी को फिर बढ़ावा मिलेगा.
उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि आप मेडिकल प्रोसेस से आप आओगे तभी आप को मान्यता मिलेगी वरना मान्यता नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा हम सब पर और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जो डेरे में रहेगा, समुदाय के साथ रहेगा उसी के कार्ड बनेंगे. अगर कोई ट्रांसजेंडर अपने घर के अंदर रहना चाहता है तो उसका कार्ड नहीं बनेगा.
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