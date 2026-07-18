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प्राइड मंथ में ट्रांसजेंडर समुदाय ने उठाई अधिकारों की आवाज, बोर्ड गठन समेत कई मांगें रखीं

रांची में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने प्राइड मंथ मनाया. इस मौके पर समुदाय ने मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की.

Transgender community in Ranchi
रांची में प्राइड मंथ मनाता ट्रांसजेडर समुदाय. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 8:10 PM IST

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रांचीःअपने ऐतिहासिक संघर्ष और अधिकारों के प्रति जागरुकता को लेकर जून महीने में मनाए जाने वाले प्राइड मंथ के तहत राजधानी रांची में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की. सड़क पर उतरकर ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने खुशियां जाहिर कीं और समाज के लिए समान अधिकार, सम्मान और सरकारी सुविधाओं की मांग को लेकर अपनी बात रखीं.

प्राइड मंथ के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय ने झारखंड सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं. इनमें सबसे प्रमुख मांग ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन की है. समुदाय के लोगों का कहना है कि लंबे समय से बोर्ड और आयोग गठन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है.

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ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें आज भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. कई लोगों को आवास योजना सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. उनका आरोप है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों से मिलते रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से समाधान का भरोसा दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.

समुदाय के लोगों ने कहा कि अधिकारों और सम्मान के लिए उन्हें बार-बार सड़क पर उतरकर अपनी मांग उठानी पड़ रही है. उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय भी समाज का हिस्सा है और उन्हें भी शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का समान लाभ मिलना चाहिए.

ट्रांसजेंडर समुदाय ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द ट्रांसजेंडर बोर्ड या आयोग का गठन किया जाए, ताकि समुदाय की समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बन सके. इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष पहल करने की भी मांग की गई है.

Transgender community in Ranchi
रांची में प्राइड मंथ मनाता ट्रांसजेडर समुदाय. (फोटो-ईटीवी भारत)

समुदाय के लोगों का कहना है कि केवल घोषणाओं से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि धरातल पर योजनाओं को लागू करने की जरूरत है. लंबे समय से उठ रही मांगों पर अब सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी समाज में बराबरी का अधिकार और सम्मान मिल सके.

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