बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा किन्नर समाज, बांध पर परिवारों को बांटी राहत सामग्री
पश्चिमी चंपारण में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए किन्नर समाज भी आगे आया है. उन्होंने पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी. रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार गुप्ता
Published : October 3, 2026 at 9:58 AM IST
पश्चिमी चंपारण: बिहार के पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड में गंडक नदी की बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सैकड़ों परिवार अपने घरों से विस्थापित होकर चंपारण तटबंध और बांधों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं. कई लोग खुले आसमान के नीचे या अस्थायी तंबुओं में दिन-रात बिता रहे हैं. बाढ़ ने न सिर्फ घर-बार बल्कि आजीविका भी छीन ली है, जिससे प्रभावित परिवारों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं.
पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आया किन्नर समाज
इस कठिन समय में किन्नर समाज आगे आया और मानवता की मिसाल पेश की है. खुशी किन्नर, कृष्णा किन्नर और पंडितइन किन्नर ने बनकटवा तथा मंगलपुर बांध पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया. उन्होंने सिर्फ सामान बांटने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी परेशानियां भी सुनीं.
"हम लोग इन लोगों के घरों में खुशियों के मौके पर जाते हैं और इनसे बहुत कुछ लेते हैं. आज इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है."-खुशी किन्नर
'खुशियों में आते हैं, दुख में भी साथ देना चाहिए'
खुशी किन्नर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची मानवता है. कृष्णा किन्नर ने बताया कि सामान्य दिनों में वे इन परिवारों के खुशी के मौकों पर जाते हैं और उनसे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं. आज जब इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना उनका भी कर्तव्य बनता है.
"बाढ़ की वजह से ये लोग परेशान हैं. ऐसे समय में इनके बीच पहुंचना और अपनी क्षमता के अनुसार इनकी मदद करना हमारा भी कर्तव्य है."-कृष्ण किन्नर
परिवारों ने किन्नर सदस्यों के प्रति जताया आभार
राहत सामग्री मिलने के बाद बाढ़ प्रभावित परिवारों ने तीनों किन्नर सदस्यों के प्रति आभार जताया. स्थानीय लोगों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में किन्नर समाज का आगे बढ़कर मदद करना सामाजिक एकजुटता और सच्ची मानवता का जीवंत उदाहरण है. बनकटवा और मंगलपुर बांध पर राहत वितरण के दौरान बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद रहे.
बुनियादी सुविधाओं का अभाव
बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. कई गांव पानी से घिरे हुए हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं. ऐसे में किन्नर समाज द्वारा किया गया यह प्रयास न सिर्फ राहत पहुंचा रहा है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भाईचारे का संदेश भी दे रहा है.
प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों से भी उम्मीद जताई जा रही है कि वे और अधिक प्रभावी तरीके से राहत कार्य चलाएं. किन्नर समाज की यह पहल साबित करती है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होती. पश्चिमी चंपारण के बाढ़ पीड़ित अब भी सामान्य जीवन की ओर लौटने का इंतजार कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
बाढ़ की त्रासदी से उबर रहा पूर्वी चंपारण, 4 फीट नीचे गया गंडक का जलस्तर
मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में बहकर आए 12 हिरणों का रेस्क्यू, VTR भेजे जाएंगे सभी हिरण
खुद फावड़ा चलाया और बालू से भरी बोरियां उठाई.. बाढ़ के दौरान नेता नहीं, बेटा बनकर बांध पर उतरे MLA