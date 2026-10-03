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बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा किन्नर समाज, बांध पर परिवारों को बांटी राहत सामग्री

पीड़ितों के बीच पहुंचा किन्नर समाज ( ETV Bharat )

पश्चिमी चंपारण: बिहार के पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड में गंडक नदी की बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सैकड़ों परिवार अपने घरों से विस्थापित होकर चंपारण तटबंध और बांधों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं. कई लोग खुले आसमान के नीचे या अस्थायी तंबुओं में दिन-रात बिता रहे हैं. बाढ़ ने न सिर्फ घर-बार बल्कि आजीविका भी छीन ली है, जिससे प्रभावित परिवारों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं.