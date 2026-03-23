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ट्रांसजेंडर बिल पर विवाद, विद्या राजपूत ने बताया पहचान और आज़ादी पर हमला, कहा- 30-40 साल पीछे ले जाएगा यह कानून

ट्रांसजेंडर बिल को लेकर देशभर में सवाल उठ रहे हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की सदस्य विद्या राजपूत ने भी इसका विरोध किया.

transgender bill Controversy
ट्रांसजेंडर बिल पर विवाद, विद्या राजपूत ने बताया पहचान और आज़ादी पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: लोकसभा में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. इसी कड़ी ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत ने इस बिल का खुलकर विरोध किया है. विद्या राजपूत छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता, 'छत्तीसगढ़ मित्र' (Mitwa) की संस्थापक और नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की सदस्य हैं. उन्होंने इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और पहचान के खिलाफ बताया है. उनका कहना है कि बिना समुदाय से संवाद किए लाया गया यह विधेयक न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि इससे ट्रांसजेंडर लोगों की आज़ादी, सम्मान और भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा.

विद्या राजपूत ने कहा- 30-40 साल पीछे ले जाएगा यह कानून (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोकसभा में पेश बिल पर उठे सवाल

विद्या राजपूत ने बताया कि यह विधेयक लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा पेश किया गया है.उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय में भारी नाराजगी है. उनके अनुसार, बिल के कई प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो सीधे तौर पर समुदाय के हितों के खिलाफ जाते हैं.

“हमारी पहचान और आज़ादी पर खतरा”

विद्या राजपूत ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ खुलकर और सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहता है, लेकिन यह विधेयक उस अधिकार को सीमित कर सकता है.उन्होंने आशंका जताई कि यदि यह कानून लागू होता है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय फिर से सामाजिक और कानूनी रूप से हाशिए पर चला जाएगा और देश 30-40 साल पीछे चला जाएगा.

प्रस्तावित बिल में जेंडर आइडेंटिटी की परिभाषा को सीमित किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है. इससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विविध पहचान को नकारा जाएगा और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी. यह सिर्फ एक कानून का मुद्दा नहीं, बल्कि अस्तित्व, पहचान और सम्मान की लड़ाई है, जिसे मिलकर लड़ना होगा.- विद्या राजपूत, सदस्य, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स

सर्जरी से जुड़े प्रावधान बने विवाद की वजह

विधेयक के उस हिस्से पर भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया, जिसमें जेंडर एफर्मेशन सर्जरी से जुड़े प्रावधानों को सख्त बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति से सर्जरी कराता है, तो उसे अपराध की श्रेणी में रखना गलत है. उनके अनुसार, “प्रेरित करना” या “सपोर्ट करना” जैसे शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट है, जिससे निर्दोष लोगों को भी सजा का सामना करना पड़ सकता है.

समुदाय से बिना चर्चा कानून बनाना गलत

उन्होंने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस समुदाय के लिए कानून बनाया जा रहा है, उसी से राय नहीं ली गई. उनके मुताबिक, यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार वास्तव में समुदाय के विकास को लेकर गंभीर है.

मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप

विद्या राजपूत ने कहा कि सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक मुद्दों पर काम करना चाहिए था. उन्होंने बताया कि आज भी ट्रांसजेंडर लोगों को किराए पर मकान नहीं मिलता, वे आसानी से घर नहीं खरीद सकते और उनके लिए कोई विशेष हाउसिंग योजना नहीं है.

क्या है मांगें

  • ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण दिया जाए
  • हाउसिंग स्कीम में शामिल किया जाए
  • खेलों में अवसर बढ़ाए जाएं
  • पेंशन और स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो
  • आयुष्मान ट्रांसजेंडर कार्ड को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए
  • जेंडर पहचान की परिभाषा में बदलाव पर आपत्ति

NALSA फैसले और 2019 कानून का हवाला

विद्या राजपूत ने NALSA v. Union of India के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसमें ट्रांसजेंडर पहचान को व्यक्ति की आत्म-अनुभूति पर आधारित माना गया है. साथ ही Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 में भी इस अधिकार को मान्यता दी गई है. उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावित बदलाव इन स्थापित अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं.

मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता पर सवाल

उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म किया जाना चाहिए या उसमें बदलाव होना चाहिए.उनके अनुसार, सर्जन की जगह मनोवैज्ञानिकों को शामिल करना अधिक उचित होगा, ताकि व्यक्ति की पहचान को बेहतर तरीके से समझा जा सके.

“हम पहले ही हाशिए पर, अब और पीछे धकेलने की कोशिश”

विद्या राजपूत ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय पहले से ही परिवार, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है.ऐसे में बिना उनकी भागीदारी के कानून बनाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेलने जैसा है.

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