ट्रांसजेंडर और 2 महिला आरोपी MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार
रायपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इसी दौरान बड़ी सफलता मिली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 9:28 AM IST
रायपुर: खमारडीह थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. MDMA ड्रग्स के साथ पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में 1 ट्रांसजेंडर और 2 महिलाएं शामिल है.
ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार
उत्तर जोन की DCP की दीपमाला कश्यप ने कार्रवाई का खुलासा किया. उन्होंने बताया- पुलिस को मुखबिर से ड्रग्स बेचने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस की टीम खमारडीह थाना अंतर्गत रेमेडी सेलून एवं वैलनेस सेंटर के पास पहुंची. जहां ट्रांसजेंडर और दो महिलाएं ड्रग्स बेचने की फिराक में थी. पुलिस ने तीनों को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
15 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स जब्त
रायपुर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 15 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स पुलिस ने जब्त किया है. जिसकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना खमारडीह में धारा 21C नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की गई.
तीनों आरोपी दुर्ग और रायपुर के रहने वाले
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आशा नायक निवासी दुर्ग, कृष्णा तिवारी और हेमंत थापा निवासी रायपुर का होना बताया.
रायपुर कमिश्नरेट के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. चाहे वह गांजा तस्करी का मामला हो या फिर किसी तरह का एमडीएमए, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे तमाम तरह के ड्रग्स पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है.