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ट्रांसजेंडर और 2 महिला आरोपी MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार

रायपुर ड्रग्स के साथ आरोपी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: खमारडीह थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. MDMA ड्रग्स के साथ पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में 1 ट्रांसजेंडर और 2 महिलाएं शामिल है.

ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार उत्तर जोन की DCP की दीपमाला कश्यप ने कार्रवाई का खुलासा किया. उन्होंने बताया- पुलिस को मुखबिर से ड्रग्स बेचने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस की टीम खमारडीह थाना अंतर्गत रेमेडी सेलून एवं वैलनेस सेंटर के पास पहुंची. जहां ट्रांसजेंडर और दो महिलाएं ड्रग्स बेचने की फिराक में थी. पुलिस ने तीनों को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया.