कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान
यूपीसीडा ने बोर्ड बैठक में ट्रांसगंगा सिटी पुल का प्लान बनाया था. पुल एक माह के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 4:55 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 5:07 PM IST
कानपुर : ट्रांसगंगा सिटी पुल का निर्माण कार्य एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा. शहर में गंगा नदी के ऊपर बनने वाला यह चौथा पुल होगा. अभी तक गंगा नदी के ऊपर गंगा बैराज पुल, पुराना गंगापुल, जाजमऊ गंगापुल है. कानपुर से उन्नाव जाते हुए गंगा बैराज से थोड़ा आगे ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट के पास से यह पुल चार लेन का होगा. जिसमें दो लेन गंगा के ऊपर से होते हुए कानपुर की ओर भैरव घाट मार्ग पर आएंगे. इसी तरह दो लेन धोबीघाट पर निकलेंगे.
सूबे के कई शहरों से कानपुर मुख्यालय (यूपीसीडा) आने वाले उद्यमियों व निवेशकों का कहना था, उन्हें पुराने पुलों से आने पर कई घंटे जाम में फंसना पड़ता है. ऐसे में पुल बन जाने से जहां जाम की समस्या खत्म होगी. कानपुर को दूसरे शहरों से कारोबार व निवेश भी मिल सकेगा.
अभी केवल जाजमऊ गंगा पुल पर संचालन : मौजूदा समय में पिछले कई माह से केवल लखनऊ से कानपुर आने व कानपुर से लखनऊ जाने के लिए यात्रियों के पास केवल जाजमऊ गंगापुल का विकल्प है. पुराना गंगापुल का एक हिस्सा कुछ माह पहले क्षतिग्रस्त होकर गंगा में समा गया था. इसके बाद उसका निर्माण शुरू कराया गया है. जबकि गंगा बैराज मार्ग से आगे सरैंया क्रासिंग (उन्नाव की ओर) से लखनऊ का रास्ता भी आरओबी बनने के चले बंद है. इसी तरह जाजमऊ से थोड़ा आगे बढ़ने पर कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को बनाया जरूर गया है, पर लखनऊ में काफी हिस्से का रास्ता बनने के चलते उस पर भी वाहनों का संचालन बंद है.
799 करोड़ रुपये है लागत : सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने बताया, ट्रांसगंगा सिटी पुल की कुल निर्माण लागत करीब 799 करोड़ रुपये है. इस पुल को बनाने के लिए तीन साल का समय तय किया गया है. पुल बनाने का काम एक माह के अंदर ही शुरू हो जाएगा. पुल बनाने के लिए सभी तरह की स्वीकृति मिल चुकी हैं. उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने सेतु निगम को पुल निर्माण के लिए नोडल एजेंसी बनाया है. पुल बनने से कानपुर-उन्नाव-लखनऊ का सफर बहुत आसान हो जाएगा.
ट्रांसगंगा सिटी पुल का निर्माण करीब एक माह में शुरू करा देंगे. इस पुल से यात्रियों संग सूबे के उद्यमियों को बहुत लाभ मिलेगा. वह बिना जाम में फंसे आसानी से कानपुर पहुंच सकेंगे.
धर्मवीर सिंह, एमडी, सेतु निगम
यह भी पढ़ें : गोरखपुर स्टेशन पर रेलवे के दावों की हकीकत; 6 लिफ्ट...3 बंद, 2 एस्केलेटर...एक खराब, दो पुलों की दूरी 700 मीटर, यात्री परेशान