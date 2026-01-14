ETV Bharat / state

ट्रांसफॉर्मर तेल चोरी गिरोह का उत्पात, नाकाबंदी तोड़ी, पुलिस ने 50 किमी पीछा कर सरगना समेत तीन को दबोचा

आरोपियों की ओर से नाकाबंदी तोड़ने के दौरान दो वकील भी घायल हो गए. साथ ही तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

Damaged Vehicle
क्षतिग्रस्त वाहन (ETV Bharat Jaisalmer)
January 14, 2026

जैसलमेर: जिले में ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी करने वाले गिरोह ने बुधवार को हाईवे पर जमकर आतंक मचाया. गिरोह के सरगना हिस्ट्रीशीटर लादेन ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए अपनी बोलेरो कैंपर चेकपोस्ट पर खड़ी गाड़ियों में घुसा दी, जिससे तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. घटना में दो वकील घायल हो गए. बाद में पुलिस ने करीब 50 किलोमीटर तक पीछा कर लादेन सहित उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला सदर थाना क्षेत्र के थईयात फांटे का है. जानकारी के अनुसार लाठी थाना क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी कर बोलेरो कैंपर में भरकर आरोपी जैसलमेर की ओर भाग रहे थे. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने थईयात फांटे पर नाकाबंदी की, जहां पहले से कई वाहन जांच के लिए खड़े थे. दोपहर करीब 1 बजे संदिग्ध बोलेरो तेज रफ्तार में नाकाबंदी की तरफ आती दिखी. पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने के बावजूद चालक ने गति और बढ़ा दी और नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास में वहां खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

नाकाबंदी के बावजूद जब आरोपी नहीं रुके, तो सदर थाना पुलिस ने पीछा शुरू किया. अगली नाकाबंदी पर पुलिस ने अपनी बोलेरो से टक्कर मारकर आरोपियों की गाड़ी को रोकने में सफलता हासिल की. इस दौरान दो वकील रशीद मेहर और हैदर खान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जवाहिर अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई.

सदर थाना प्रभारी प्रेमदान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में लाठी थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर लादेन भी शामिल है, जो लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मरों से तेल चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं. मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है, जबकि नाकाबंदी पर क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों की रिपोर्ट पर भी अलग से कार्रवाई की जा रही है.

