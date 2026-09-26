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मौत बनकर बरसा ट्रांसफार्मर का खौलता तेल, 3 लोगों की मौत, एक ही चिता पर पिता पुत्र को मुखाग्नि

बेमेतरा बड़ा हादसा ( ETV Bharat Chhattisgarh )