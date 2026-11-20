मुजफ्फरनगर में भीषण धमाके के बाद फटा ट्रांसफार्मर; घरों में गिरी गर्म तेल की छीटें, दो किशोरी झुलसीं
सीओ फुगाना नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 10 केवी का ट्रांसफार्मर दुर्घटना के कारण फट गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:54 PM IST
मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब तितावी थाना क्षेत्र के छतेला गांव में अचानक एक विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई. आग लगने के चलते ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया और फट गया. जिसके कारण ट्रांसफार्मर का गर्म तेल आस-पास के घरों में दूर तक जा गिरा. इस हादसे में दो युवतियां गर्म तेल की चपेट में आने से झुलस गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई.
ट्रांसफार्मर फटने और दो युवतियों के झुलसने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य कराया और दोनों घायलों को उपचार के लिये अस्पताल भिजवाया. हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई.
सीओ फुगाना नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शुकवार (20 नवंबर) को थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम छतैला गांव की विद्युत पूर्ति करने वाले 10 केवी का ट्रांसफार्मर दुर्घटना के कारण फट गया. जिससे उसकी छीटें आस-पास के घरों में जा गिरीं. गर्म तेल की चपेट में आकर मोहसिन के मकान में कढ़ाई-बुनाई का काम कर रही 8 वर्षीय और 15 वर्षीय किशोरियां झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया.
सीओ फुगाना ने बताया कि हादसे के बाद घायल किशोरियों को तुरंत अस्पताल भेजा गया. दोनों का उपचार अस्पताल में चल रहा है. स्थिति ठीक है. कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है. उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उपचार की व्यवस्था कराई गई है.
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