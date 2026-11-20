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मुजफ्फरनगर में भीषण धमाके के बाद फटा ट्रांसफार्मर; घरों में गिरी गर्म तेल की छीटें, दो किशोरी झुलसीं

मुजफ्फरनगर में फटा ट्रांसफार्मर ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब तितावी थाना क्षेत्र के छतेला गांव में अचानक एक विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई. आग लगने के चलते ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया और फट गया. जिसके कारण ट्रांसफार्मर का गर्म तेल आस-पास के घरों में दूर तक जा गिरा. इस हादसे में दो युवतियां गर्म तेल की चपेट में आने से झुलस गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई.

ट्रांसफार्मर फटने और दो युवतियों के झुलसने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य कराया और दोनों घायलों को उपचार के लिये अस्पताल भिजवाया. हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई.