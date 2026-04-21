ETV Bharat / state

बढ़ते तापमान से ट्रांसफार्मर दे रहे जवाब, विस्फोट के बाद लग रही आग, 5 दिन में हो गई तीन घटनाएं

सहायक अभियंता का कहना है कि गर्मी में जीएसएस और ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग हो जाती है. बाहरी तापमान भी बढ़ जाता है.

Fire breaks out in transformer
ट्रांसफार्मर में लगी आग (Courtesy - AVVNL employees)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: जिले में इन दिनों तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. तापमान 43 डिग्री के आस-पास आ गया है. इसी बीच आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं. विशेष तौर पर जीएसएस एवं ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. एक जीएसएस में लगी आग काफी फैल गई, जिसे मशक्कत के बाद काबू पाया गया. वहीं शहर के निकट भी ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद आग लगने का मामला सामने आया है. इसमें आग लगने के बाद कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई. इस तरह की घटनाओं से निगम पर आर्थिक भार भी बढ़ रहा है.

ओवर हीटिंग और बाहरी तापमान कारक: चित्तौड़गढ़ ग्रामीण सहायक अभियंता भरत नामा ने बताया कि गर्मी के कारण GSS और ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग के कारण आग लग जाती है. अभी हाल ही में दो-तीन मामले सामने आए हैं. गर्मी में बाहरी तापमान बढ़ जाता है. वहीं ट्रांसफार्मर में भी इंसुलेशन, ऑयल आदि में आग लग जाती है. कहीं भी लूज कॉन्टैक्ट होने पर तार छूने से भी आग लग रही है. ट्रांसफार्मर में आग जैसी घटनाएं दिखे तो तत्काल विद्युत निगम को सूचना दें.

Employees extinguishing a fire
आग बुझाते कर्मचारी (Courtesy - AVVNL employees)

पढ़ें: ट्रांसफार्मर ब्लास्ट : महिला सहित 4 बच्चे आए करंट की चपेट में, उपचार जारी

कर्मचारियों ने दिखाई सूझबूझ: अजमेर विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत मानपुरा GSS पर बढ़ते तापमान के बीच तीन गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. विद्युत तंत्र पर भारी दबाव देखने को मिला. दो दिन पूर्व ज्यादा गर्मी के कारण शाम के समय चंदेरिया GSS में बिजली का लोड बढ़ गया. इससे ट्रांसफार्मर फॉल्ट आ गया और आग लग गई थी. वहीं मानपुरा GSS पर 33 केवी VCB में अचानक ब्लास्ट हो गया. इससे पूरे GSS परिसर में आग फैल गई. इससे मौके पर तैनात तकनीकी कर्मचारियों ने तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए पावर ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित बचा लिया. घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई. सेमलपुरा स्थित प्लांट से अग्निशमन सिलेंडर मंगवा कर आग पर काबू पाया गया.

transformer caught fire
ट्रांसफार्मर ने पकड़ी आग (Courtesy - AVVNL employees)

पढ़ें: ट्रांसफार्मर का इंसुलेटर फटने से कई घरों में फैला करंट, 9 बहनों के भाई ने तोड़ा दम, अस्पताल ड्यूटी इंचार्ज-लाइनमैन को किया APO

Transformer falls down after catching fire
आग लगने के बाद नीचे गिरा ट्रांसफार्मर (Courtesy - AVVNL employees)

ट्रांसफार्मर ही गिर गया नीचे: शहर से धनेत गांव जाने वाले मार्ग पर एक ट्रांसफार्मर में सोमवार दोपहर को आग लग गई. महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज के निदेशक एसडी व्यास ने बताया कि तेज आवाज के बाद क्षेत्र में बिजली ठप हो गई. बाद में पता चला कि ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद आग लग गई. आग-आस पास के क्षेत्र में स्थित झाड़ियों तक फैल गई. बाद में ट्रांसफार्मर ही नीचे गिर गया. इस संबंध में विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई. निगम के अधिकारियों ने पहुंच कर लाइन को दुरुस्त करवाया, जिसमें काफी देर बिजली बंद रही. इधर, टांसफार्मर में आग की घटनाओं के कारण निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. चंदेरिया में हुई आग और विस्फोट की घटना से पूरे शहरी क्षेत्र में करीब 5 घंटे बिजली बंद रही थी. बाद में ग्रामीण क्षेत्र तथा उद्योगों से बिजली आपूर्ति शहरी क्षेत्र में करवाई गई.

TAGGED:

TRANSFORMER CAUGHT FIRE
GSS AND TRANSFORMER OVER HEATING
LOAD OF ELECTRICITY INCREASED
CHITTORGARH FACES TRANSFORMER BLAST
TRANSFORMER BLASTS IN CHITTORGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.