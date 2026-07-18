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अमृत भारत योजना से चमका शामली रेलवे स्टेशन; यात्रियों को मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

शामली रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा. शामली रेलवे स्टेशन पर यात्री के बैठने के लिए टीन शेड, कुर्सियां, फुटओवर ब्रिज, आधुनिक शौचालय, एयर कंडीशन विश्रामगृह समेत तमाम सुविधाएं मिल रही हैं.

शामली रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण और सुंदरीकरण अमृत भारत योजना के तहत किया गया है. इस पर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आई है. स्टेशन को बहुत ही भव्य रूप दिया गया है. यह अब शामली की जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है.

शामली: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामली रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदल गया है. अब यहां यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं. शामली के इतिहास में शुक्रवार को तब एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया, जब PM मोदी ने अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का वीडियो कांफ्रेंसिंग से लोकार्पण किया.

रेलवे स्टेशन के विकास में हरियाली का भी ध्यान रखा गया है. स्टेशन के बाहरी और भीतर पौधे भी लगाए गए हैं. साथ ही स्टेशन के अंदर पौधे युक्त गमले रखे गए हैं, जो की स्टेशन की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं.

इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शामली सहित कुल 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया है. उन्होंने बताया कि पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 900 से ज्यादा स्टेशन अभी निर्माणाधीन हैं, जिसका जल्द लोकार्पण किया जाएगा.

शामली रेलवे स्टेशन को अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, ताकि यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके. इस गौरवपूर्ण अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एमएलसी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल, कपिल पंवार और अंकित गोयल सहित जिले के कई गणमान्य नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया. शामली की जनता और नेतृत्व का विश्वास है कि यह नई सौगात न केवल कनेक्टिविटी को आसान बनाएगी, बल्कि आने वाले वर्षों में शामली को रेल अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

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