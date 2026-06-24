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कानपुर के पनकी धाम की बदली सूरत, अब यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

कानपुर: भले ही अभी तक पनकी स्टेशन को लेकर कानपुर से दूसरे शहरों के लिए सफर करने वाले यात्री अपनी नाक, मुंह सिकोड़ते रहे हों. सालों से इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव रहा हो, लेकिन, अब अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है.

कानपुर के पनकी धाम स्टेशन में जहां एक पूरी नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है. वहीं, अब यहां आने वाले यात्रियों को नए रिजर्वेशन, बुकिंग काउंटर्स, वेटिंग रूम, लाउंज की सुविधा आसानी से मिल जाएगी. वहीं, अगर कानपुर से दिल्ली तक यात्री सफर करना चाहते हैं, तो अब वह इस स्टेशन पर आकर बिना किसी भीड़भाड़ के आसानी से अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे.

इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने बताया, एक समय जरूर ऐसा था जब पनकी स्टेशन पर यात्री सुविधाएं कम थी. यहां यात्रियों का बहुत अधिक लोड भी नहीं था. हालांकि, अब पनकी धाम स्टेशन को नया लुक दिया गया है. बहुत जल्द इसका शुभारंभ भी होगा.