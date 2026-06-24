कानपुर के पनकी धाम की बदली सूरत, अब यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
पनकी स्टेशन की कई सुविधाओं में किया गया इजाफा, अधिक लोड होने की वजह से रेलवे कर रहा खास इंतजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 11:34 AM IST
कानपुर: भले ही अभी तक पनकी स्टेशन को लेकर कानपुर से दूसरे शहरों के लिए सफर करने वाले यात्री अपनी नाक, मुंह सिकोड़ते रहे हों. सालों से इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव रहा हो, लेकिन, अब अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है.
कानपुर के पनकी धाम स्टेशन में जहां एक पूरी नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है. वहीं, अब यहां आने वाले यात्रियों को नए रिजर्वेशन, बुकिंग काउंटर्स, वेटिंग रूम, लाउंज की सुविधा आसानी से मिल जाएगी. वहीं, अगर कानपुर से दिल्ली तक यात्री सफर करना चाहते हैं, तो अब वह इस स्टेशन पर आकर बिना किसी भीड़भाड़ के आसानी से अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे.
इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने बताया, एक समय जरूर ऐसा था जब पनकी स्टेशन पर यात्री सुविधाएं कम थी. यहां यात्रियों का बहुत अधिक लोड भी नहीं था. हालांकि, अब पनकी धाम स्टेशन को नया लुक दिया गया है. बहुत जल्द इसका शुभारंभ भी होगा.
प्लेटफॉर्म नंबर एक को अभी बहुत बेहतर ढंग से तैयार किया गया है. आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन को भी नए लुक में सामने लाया जाएगा. बोले, कानपुर सेंट्रल स्टेशन, गोविंदपुरी तक रोजाना दौड़ लगाने वाले यात्री अब पनकी धाम स्टेशन से अपनी ट्रेन टिकट को लेकर कानपुर से कई शहरों की यात्रा सुगमता संग कर सकते हैं.
अभी श्रमशक्ति समेत अन्य पैसेंजर्स का ठहराव है: डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने बताया, मौजूदा समय में पनकी धाम स्टेशन पर श्रमशक्ति समेत कई पैसेंजर्स ट्रेनों का ठहराव होता है. हालांकि, अब स्टेशन का विस्तार हुआ है तो हमारी योजना है कि कई अन्य ट्रेनों का भी ठहराव यहां पर हो, जिसके लिए हमारी प्लानिंग पर काम चल रहा है. जल्द ही ट्रेनों के ठहराव को लेकर फैसला करेंगे.
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