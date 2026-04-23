नक्सलवाद का खात्मा और सुकमा में बदलाव, चिंतागुफा और चिंतलनार में विकास, कलेक्टर ने किया दौरा
बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद सुकमा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 23, 2026 at 6:58 PM IST
सुकमा: 31 मार्च 2026 और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मे का ऐलान हो गया. इस दिन से बस्तर में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है. सुकमा में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है.जिले के दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में अब बदलाव की आहट साफ सुनाई देने लगी है. गुरुवार 23 अप्रैल को सुकमा कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण ने चिंतागुफा और चिंतलनार का दौरा किया.
चिंतागुफा और चिंतलनार में विकास की सौगात
सुकमा कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण ने दौरान चिंतागुफा और चिंतलनार जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस थाना परिसर का उद्घाटन किया. यह उद्घाटन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन गांवों के लिए विश्वास का प्रतीक था, जहां कभी डर और असुरक्षा का माहौल हावी रहता था. जब कलेक्टर और एसपी ग्रामीणों के बीच बैठे, उनकी समस्याएं सुनीं, तो लोगों की आंखों में भरोसे की चमक साफ नजर आई. ग्रामीणों ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया.
चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र का जायजा
प्रशासनिक टीम का यह दौरा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंतागुफा में आकस्मिक निरीक्षण कर कलेक्टर ने ओपीडी व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता और मरीजों के उपचार की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया. उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह संदेश अधिकारियों के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए भी भरोसे का आधार बना.
घायल लोगों से मिले कलेक्टर और एसपी
दौरे का सबसे भावुक क्षण तब सामने आया, जब काछलपाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए मां-बेटे से कलेक्टर और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की. उन्होंने न केवल उनका हालचाल जाना, बल्कि परिजनों को ढांढस बंधाते हुए बेहतर इलाज का भरोसा भी दिलाया. यह संवेदनशील पहल प्रशासन के मानवीय चेहरे को उजागर करती है. इसके साथ ही चिंतलनार और कुंदेड क्षेत्रों में स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया गया. मलेरिया नियंत्रण, प्रसव सेवाओं और दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया. आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को पोषणयुक्त आहार के प्रति जागरूक किया गया.
हमारा उद्देश्य है कि सुकमा के हर दूरस्थ गांव तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित हो. सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और जनसेवा हमारी प्राथमिकता है. किसी भी नागरिक को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए हम लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं- अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा
चिंतागुफा और चिंतलनार जैसे क्षेत्रों में थाना खुलना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम है. हमारा प्रयास है कि आम जनता में विश्वास बढ़े और क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित माहौल की ओर आगे बढ़े. पुलिस हमेशा जनता के साथ है- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा
सुकमा अब बदलाव की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है जहां प्रशासन केवल आदेश देने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते हुए समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है.