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प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित हुआ ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- नए आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे

ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026 ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत की सांस्कृतिक विविधता, परंपराएं व रचनात्मकता केवल देश की पहचान नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की बड़ी ताकत भी हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराओं व करोड़ों लोगों की जीवन गाथाओं में ऐसे अवसर छिपे हैं, जिन्हें सही दिशा देकर रोजगार व आर्थिक मजबूती का माध्यम बनाया जा सकता है. वहीं, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए आधुनिक विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना व उस पर गर्व करना भी जरूरी है. इसी सोच को सोमवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026 में प्रमुखता से उठाया गया. इस दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति को भविष्य के विकास से जोड़ने की जरूरत बताई.

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी रचनात्मक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता व नवाचार में छिपी है. देश के पास कहानियों, परंपराओं और अनुभवों का इतना बड़ा खजाना है कि उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए अलग से कुछ गढ़ने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास 100 करोड़ कहानियां हैं. चुनौती इन कहानियों व देश की रचनात्मक क्षमता को आर्थिक शक्ति में बदलने की है. उन्होंने रचनात्मकता को एक स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र व मजबूत स्तंभ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया. उनका कहना था कि ऐसा मंच तैयार होना चाहिए, जहां देश व दुनिया के लोग एक साथ आकर अपने विचारों व अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें. इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर विस्तार मिलेगा व नए आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे.