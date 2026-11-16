प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित हुआ ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- नए आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे
समिट में युवाओं को सही मार्गदर्शन, जीवन मूल्यों व भविष्य निर्माण के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 16, 2026 at 10:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत की सांस्कृतिक विविधता, परंपराएं व रचनात्मकता केवल देश की पहचान नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की बड़ी ताकत भी हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराओं व करोड़ों लोगों की जीवन गाथाओं में ऐसे अवसर छिपे हैं, जिन्हें सही दिशा देकर रोजगार व आर्थिक मजबूती का माध्यम बनाया जा सकता है. वहीं, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए आधुनिक विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना व उस पर गर्व करना भी जरूरी है. इसी सोच को सोमवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026 में प्रमुखता से उठाया गया. इस दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति को भविष्य के विकास से जोड़ने की जरूरत बताई.
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी रचनात्मक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता व नवाचार में छिपी है. देश के पास कहानियों, परंपराओं और अनुभवों का इतना बड़ा खजाना है कि उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए अलग से कुछ गढ़ने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास 100 करोड़ कहानियां हैं. चुनौती इन कहानियों व देश की रचनात्मक क्षमता को आर्थिक शक्ति में बदलने की है. उन्होंने रचनात्मकता को एक स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र व मजबूत स्तंभ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया. उनका कहना था कि ऐसा मंच तैयार होना चाहिए, जहां देश व दुनिया के लोग एक साथ आकर अपने विचारों व अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें. इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर विस्तार मिलेगा व नए आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘विकास भी, विरासत भी’ का मंत्र भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का आधार बन रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ‘ट्रांसफॉर्म भारत शिखर सम्मेलन 2026’ में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। भारत सरकार का संकल्प है कि संस्कृति और विरासत को संरक्षण के साथ रोजगार, आजीविका, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ें। ‘ज्ञान भारतम्’, सार्वजनिक-निजी सहभागिता, ऐतिहासिक स्मारकों को जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित करने और सांस्कृतिक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के माध्यम से हम विरासत को विकसित भारत की विकास यात्रा का सहभागी बना रहे हैं। हमारी विरासत केवल हमारे गौरवशाली अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के उज्ज्वल भविष्य की शक्ति है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान, नई संभावनाओं और नई आर्थिक शक्ति में परिवर्तित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) November 16, 2026
सामूहिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण कदम
उन्होंने बताया कि सरकार ने इस दिशा में अलग डिवीजन बनाया है. संस्कृति मंत्रालय ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है. उन्होंने विभिन्न संस्थाओं व संगठनों की सामूहिक भागीदारी को इस प्रयास के लिए महत्वपूर्ण बताया. उनके विचारों का प्रमुख संदेश ये रहा कि भारत की संस्कृति को सिर्फ विरासत के रूप में संरक्षित करने के बजाय उसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए.
विकास भी और विरासत भी, दोनों साथ चलेंगे तभी बनेगा विकसित भारत
वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सांस्कृतिक विरासत को विकास की बुनियाद बनाना होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 'विकास भी और विरासत भी' का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास की प्रक्रिया में देश की सभ्यता, संस्कृति व परंपराओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को जाने व उस पर गर्व किए बिना वास्तविक अर्थों में विकसित नहीं हो सकता है. भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी सांस्कृतिक एकता और साझा विरासत की समझ में निहित है. ऐसे में आधुनिक विकास व सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.
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पांच प्रमुख विषयों पर हुआ मंथन
समिट में पांच प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई. इनमें 'चिंता मुक्त भारत 2032', 'मैत्री सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था समिट', 'युवा परिवर्तन', 'मैत्री आदर्श ग्राम' व 'ग्लोबल पीस पैनल' शामिल रहे. युवाओं को सही मार्गदर्शन, जीवन मूल्यों व भविष्य निर्माण के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. कार्यक्रम में युवाओं के व्यक्तिगत एवं सामूहिक सशक्तीकरण से जुड़ी एक पहल का भी अनावरण किया गया. इस समिट में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं. भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सुकलाल, डॉ. दीपक रहेजा, प्रो. (डॉ.) निमेश जी. देसाई, कैवल्य कश्यप और प्रज्वल बुस्टा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया. यह आयोजन आठवें वार्षिक ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल का हिस्सा था.
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