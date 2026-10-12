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उत्तराखंड में अफसरों के तबादलों पर फिर सुगबुगाहट, चुनाव से पहले फील्ड पोस्टिंग में बदलाव संभव

उत्तराखंड सचिवालय ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में अधिकारियों के तबादलों को लेकर फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है. इस बार शासन ने अपने होमवर्क के दौरान चुनाव से पहले फील्ड अधिकारियों पर फोकस रखा है. हालांकि, तबादला सूची में कुछ शासन स्तर के अधिकारियों को भी मौजूदा जिम्मेदारी से बदले जाने पर विचार चल रहा है.

होमवर्क में जुटी धामी सरकार: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी में बदलाव की तैयारी तेज होने के संकेत हैं. धामी सरकार अधिकारियों की संभावित तबादला सूची को लेकर एक बार फिर होमवर्क में जुट गई है. इस बार शासन का खास फोकस फील्ड स्तर पर तैनात अधिकारियों पर रहने की चर्चा है.