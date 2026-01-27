ETV Bharat / state

SIR के काम में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर अब 14 फरवरी तक रोक

प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को आदेश जारी कर कहा था कि 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक रहेगी.

Government Secretariat, Jaipur
शासन सचिवालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 27, 2026 at 4:47 PM IST

जयपुर: मतदाता विशेष ग्रहण पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर अब 14 फरवरी तक रोक लगा दी गई है. पहले यह रोक 7 फरवरी तक थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि 14 फरवरी को ही मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा. इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को आदेश जारी किए थे.

प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव अरुण प्रकाश शर्मा की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि SIR के कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर पहले 7 फरवरी तक रोक लगाई गई थी. लेकिन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को निर्धारित किया गया है. इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर 14 फरवरी तक रोक रहेगी. अगर कोई विशेष परिस्थितियों में अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले करने होंगे, तो उसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी.

यह अधिकारी आएंगे आदेश के दायरे में: तबादलों पर रोक के आदेश के दायरे में जो अधिकारी-कर्मचारी आएंगे, उनमें कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, बीएलओ शिक्षक, पटवारी और ग्राम सचिव स्तर के अधिकारी आएंगे. इधर सचिवालय की गलियारों में चर्चा है कि भले ही 14 फरवरी से तबादलों पर से रोक हट जाएगी, लेकिन विधानसभा सत्र के चलते और अप्रैल में संभावित पंचायत राज चुनाव के कारण भी अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा प्रदेश में मई माह में जनगणना का पहला चरण भी शुरू होगा और जनगणना में लगे कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले भी नहीं हो पाएंगे.

