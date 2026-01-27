ETV Bharat / state

SIR के काम में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर अब 14 फरवरी तक रोक

जयपुर: मतदाता विशेष ग्रहण पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर अब 14 फरवरी तक रोक लगा दी गई है. पहले यह रोक 7 फरवरी तक थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि 14 फरवरी को ही मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा. इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को आदेश जारी किए थे.

प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव अरुण प्रकाश शर्मा की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि SIR के कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर पहले 7 फरवरी तक रोक लगाई गई थी. लेकिन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को निर्धारित किया गया है. इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर 14 फरवरी तक रोक रहेगी. अगर कोई विशेष परिस्थितियों में अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले करने होंगे, तो उसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी.