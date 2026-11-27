उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 5 PCS अधिकारियों के तबादले, DM भी बदले गए
उत्तराखंड में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. जिलाधिकारियों के साथ-साथ कई IAS और PCS को इधर-उधर किया गया हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 10:14 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश में एक बार फिर से बडे स्तर पर आईएएस (Indian Administrative Service) के तबादले हुए है. कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए है. दो दिनों पहले भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे.
तबादल सूची में पहला नाम नैनीताल जिलाधिकारी ललीत मोहन रयाल का हैं. आईएएस ललीत मोहन से नैनीताल जिलाधिकारी से हटाकर शासन में भेजा गया हैं. उन्हें अपर सचिव मुख्यमंत्री के साथ-साथ कार्मिक और सर्तकता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं GMVN के प्रबंधन निदेशक आईएएस विनित तोमर जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया हैं, ये जिम्मेदारी भी आईएएस ललीत मोहन के पास ही थी.
IAS और PCS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी। https://t.co/5dkl4f2Tl4— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 27, 2026
- आईएएस निधि यादव को अपर सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग और निदेशक खेल, युवा कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है.
- आईएएस दीप्ति सिंह को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है.
- वहीं अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह को नैनीताल डीएम की जिम्मेदारी दी गई.
पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर: आईएएस के अलावा राज्य में पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर भी किए गए है. PCS कृष्ण कुमार मिश्र को अपर जिलाधिकारी (ADM) हरिद्वार बनाया गया. इसी तरह पंकज कुमार उपाध्याय को अपर जिलाधिकारी (ADM) हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया हैं.
- PCS वैभव गुप्ता को अपर जिलाधिकारी (ADM), देहरादून बनाया गया हैं.
- PCS सीमा विश्वकर्मा को डिप्टी कलेक्टर नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई हैं.
- डिप्टी कलेक्टर नैनीताल PCS सुधीर कुमार को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा बनाया गया.
पढ़ें--