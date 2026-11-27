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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 5 PCS अधिकारियों के तबादले, DM भी बदले गए

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ( ETV Bharat )

तबादल सूची में पहला नाम नैनीताल जिलाधिकारी ललीत मोहन रयाल का हैं. आईएएस ललीत मोहन से नैनीताल जिलाधिकारी से हटाकर शासन में भेजा गया हैं. उन्हें अपर सचिव मुख्यमंत्री के साथ-साथ कार्मिक और सर्तकता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं GMVN के प्रबंधन निदेशक आईएएस विनित तोमर जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया हैं, ये जिम्मेदारी भी आईएएस ललीत मोहन के पास ही थी.