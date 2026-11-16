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UP में चली योगी की तबादला एक्सप्रेस; 150 नायब तहसीलदार, 50 तहसीलदार और 239 BDO के ट्रांसफर

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 55 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर के अगले ही दिन सोमवार को फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. अब राजस्व विभाग और ग्राम्य विकास विभाग में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं. इन तबादलों के तहत 150 नायब तहसीलदार, 50 तहसीलदार और 239 खंड विकास अधिकारियों (BDO) को नई तैनाती दी गई है. एक साथ बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादलों से प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा.

शासन स्तर पर किए गए इस फेरबदल में राजस्व विभाग के तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. अधिकारियों को नई जगह जिम्मेदारी सौंपने के साथ संबंधित विभागों को कार्यभार हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ग्रामीण सड़कों और पंचायतों से जुड़ी विकास योजनाओं की निगरानी में BDO की अहम जिम्मेदारी होती है. 239 अधिकारियों के तबादलों से प्रदेश के कई विकासखंडों में प्रशासनिक बदलाव होगा.

ग्राम्य विकास विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया गया है, विभाग की ओर से 239 खंड विकास अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. BDO ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को जमीन पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

तबादलों के बाद संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती वाले स्थान पर कार्यभार संभालना होगा. इससे विभिन्न तहसीलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का नया बंटवारा होगा.

इसके साथ ही 50 तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. तहसीलदार तहसील प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं. राजस्व मामलों की सुनवाई, भूमि विवादों का निस्तारण, सरकारी जमीनों से जुड़े मामले और राजस्व विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका रहती है.

इन अधिकारियों की नई तैनाती से तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज पर असर पड़ेगा. खासकर उन क्षेत्रों में नई जिम्मेदारी मिलने से कामकाज की व्यवस्था बदल सकती है, जहां लंबे समय से एक ही अधिकारी तैनात थे.

राजस्व विभाग में 150 नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं. इन अधिकारियों को अलग अलग जिलों और तहसीलों में नई जिम्मेदारी दी गई है. नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं. जमीन से जुड़े विवाद, राजस्व अभिलेखों का रखरखाव, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व वसूली जैसे कामों में उनकी अहम भूमिका रहती है.

55 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, देवेंद्र सिंह बने लखनऊ के एडीएम सिटी, अतुल कुमार एलडीए सचिव

बता दें कि एक दिन पहले रविवार देर शाम चार आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई जबकि, देर रात 55 पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया. पीसीएस अधिकारियों में से अतुल कुमार को सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, संयुक्त निदेशक प्रशासन नागरिक उड्डयन निदेशालय बना दिया गया है.

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

वर्तमान में वे कुल सचिव भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय और संयुक्त निदेशक प्रशासन नागरिक उड्डयन निदेशालय के पद पर तैनात थे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव रहे सुशील प्रताप सिंह को अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का सचिव बना दिया गया है.

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

अपर जिलाधिकारी कन्नौज रहे देवेंद्र सिंह को अपर जिलाधिकारी (नगर) ट्रांस गोमती लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं लखनऊ में उपनिदेशक प्रशासन खेल निदेशालय के पद पर तैनात डॉ संतोष कुमार उपाध्याय को अपर जिलाधिकारी रामपुर भेजा गया है. जबकि उनकी जगह पर रामपुर में तैनात अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह को उपनिदेशक प्रशासन, खेल निदेशालय बना दिया गया है.

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इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण में तैनात उपनिदेशक अविनाश त्रिपाठी को लखनऊ नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है.

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ से सटे जिले हरदोई का एसडीएम माधव उपाध्याय को बनाया गया है. वर्तमान में पर मुरादाबाद के उप जिलाधिकारी थे. इसके साथ ही वाराणसी मंडल में भी तब्दीली की गई है. यहां पर तैनात अपर आयुक्त विवेक कुमार यादव को आगरा मंडल का अपर आयुक्त बना दिया गया है.

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

अमरपाल सिंह को अपर आयुक्त सहारनपुर मंडल, विवेक कुमार मिश्रा को सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण, डॉ वेद प्रकाश मिश्रा को अपर जिलाधिकारी हापुड़, पंकज कुमार को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट धाम मंडल, बृजेश कुमार सिंह को विशेष कार्य अधिकारी नोएडा, क्रांति शेखर सिंह को विशेष कार्य अधिकारी दादरी, नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र नोएडा बुलंदशहर, ज्ञानचंद गुप्ता को संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, सुनंदू सुधाकरण को अपर जिलाधिकारी बस्ती, पंकज कुमार श्रीवास्तव को अपर जिलाधिकारी संत कबीर नगर, ऋषिकांत राजवंशी को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बांदा बनाकर भेजा गया है.

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

सत्य प्रकाश थर्ड को महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, माया शंकर यादव को अपर नगर आयुक्त मेरठ, अखिलेश को अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद, शशि भूषण को अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल, धीरज श्रीवास्तव को अपर जिलाधिकारी अमेठी, ज्योति सिंह को अपर आयुक्त वाराणसी मंडल, जयजीत कौर होरा को कुलसचिव, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय बनाया गया है.

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

अपूर्वा यादव को दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का उपनिदेशक बनाया गया है. सौम्य मिश्रा को उप जिलाधिकारी, प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण का विशेष कार्यधिकारी बनाया गया है. राजकुमार को सहायक नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी भेजा गया है.

तबादला लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में तबादले (Photo Credit; ETV Bharat)

आकाश कुमार को बहराइच का उप जिलाधिकारी बनाया गया है. वर्तमान में वे लखनऊ के उप जिलाधिकारी थे. अनिल कुमार यादव को मुजफ्फरनगर का उप जिलाधिकारी बनाया गया है.

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