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उत्तराखंड राज्य न्यायिक सेवा में बड़े स्तर पर फेरबदल, विशेष पॉक्सो अदालतों में भी जजों की तैनाती

नैनीताल: उत्तराखंड में राज्य न्यायिक सेवा में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है. रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत कई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और सिविल जजों के स्थानांतरण व नई नियुक्तियां की गई हैं. इसके साथ ही आम जनता को सुलभ न्याय देने के लिए राज्य के कई क्षेत्रों में 'कैंप कोर्ट' आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

विशेष पॉक्सो अदालतों में जजों की तैनाती: अधिसूचना के मुताबिक, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो अदालतों में जजों की तैनाती की गई है. जिसमें रितेश कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, काशीपुर) को काशीपुर (उधम सिंह नगर) में ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) के रिक्त पद पर तैनात किया गया है.

इसके अलावा अब्दुल कय्यूम (जज, परिवार न्यायालय, टिहरी) की सेवाएं वापस लेते हुए उन्हें विकासनगर (देहरादून) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) के पद पर स्थानांतरित किया गया है.

कुसुम (अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, टिहरी) को देहरादून में एफटीसी/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के रिक्त पद पर भेजा गया है.​ सुधीर तोमर (अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल) को नैनीताल में ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) के रिक्त पद पर तैनात किया गया है.

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर ट्रांसफर: हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. ​इनमें शंभू नाथ सिंह सेथवाल को उधम सिंह नगर से देहरादून स्थानांतरित किया गया है.

अनिल कुमार कोरी को जोशीमठ (चमोली) से द्वारहाट (अल्मोड़ा) के रिक्त न्यायालय में भेजा गया है. (इन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा) प्रतीक मथेला को उधम सिंह नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर तैनात किया गया है.

अनुराग त्रिपाठी को देहरादून में ही प्रथम अतिरिक्त सिविल जज के पद पर जिम्मेदारी दी गई है. सुश्री प्रतीक्षा केसरवानी को उधम सिंह नगर में प्रथम अतिरिक्त सिविल जज बनाया गया है. ईशांक को देहरादून में द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज नियुक्त किया गया है.

नवीन राणा को देहरादून में ही तृतीय अतिरिक्त सिविल जज के पद पर भेजा गया है. परमिंदर कौर को धुमाकोट (पौड़) से स्थानांतरित कर हरिद्वार में तृतीय अतिरिक्त सिविल जज बनाया गया है.