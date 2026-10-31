नगरीय प्रशासन विभाग में तबादले, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप और सहायक अभियंता, लेखापाल सहित 100 अफसरों का किया ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग में 100 अधिकारियों का ट्रांसफर, देखिए लिस्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 7:53 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शनिवार को 100 मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता लेखपाल, स्वच्छता निरीक्षक, स्टेनोग्राफर का ट्रांसफर आदेश जारी किया है. इनमें स्टेनोग्राफर संजय शर्मा को नगर पालिका निगम कोरबा से ट्रांसफर करके भिलाई भेजा गया है. वहीं स्वच्छता निरीक्षक भैया लाल असाटी को नगर पालिक निगम दुर्ग से ट्रांसफर करके उन्हें नगर पालिक निगम भिलाई ट्रांसफर किया गया है. देखिए लिस्ट
कई लेखपाल का ट्रांसफर
लेखपाल सुनील कुमार कौशिक को नगर पालिका परिषद गौरेला पेंड्रा मरवाही से ट्रांसफर करके उन्हें बोदरी भेजा गया है. लेखापाल पुखराज शर्मा को नगर पालिका परिषद कवर्धा से ट्रांसफर करके नगर पंचायत सहसपुर लोहारा ट्रांसफर किया गया है. सहायक ग्रेड 3 ज्ञानेंद्र कुर्रे को नगर पालिक परिषद जांजगीर से ट्रांसफर करके उन्हें संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में पद स्थापना दी गई है.
जोन कमिश्नर रायपुर से बलौदाबाजार ट्रांसफर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी विनोद पांडे को जोन कमिश्नर नगर पालिक निगम रायपुर से ट्रांसफर करके नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार भेजा गया है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी को नगर पालिका बलौदाबाजार से ट्रांसफर करके नगर पालिका मुंगेली ट्रांसफर किया गया है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रह्लाद पांडे को नगर पालिका परिषद शक्ति से ट्रांसफर कर नगर पालिका बाकी मोगरा भेजा गया है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी अजय राजपूत को नगर पालिका परिषद महेंद्रगढ़ से नगर पालिका पिपरिया ट्रांसफर किया गया है.
सहायक और उप अभियंता भी लिस्ट में
सहायक अभियंता देवेंद्र पहारी को नगर पालिका परिषद बीजापुर से ट्रांसफर कर नगर पालिका सुकमा भेजा गया है. उप अभियंता संजय कोराम को नगर पालिका नारायणपुर से नगर पालिका कोंडागांव ट्रांसफर किया गया है. उप अभियंता राजेश पांडे को नगर पालिका परिषद कोंडागांव से ट्रांसफर करके नगर पंचायत बस्तर भेजा गया है.
उप अभियंता तीर्थराज सिंह को नगर पालिका बीजापुर से नगर पालिका सुकमा ट्रांसफर किया गया है. उप अभियंता रितु श्रीवास्तव को नगर पालिक निगम बिलासपुर से नगर पालिका निगम भिलाई ट्रांसफर किया गया है. उप अभियंता नम्रता सिंह को नगर पंचायत वाड्रफनगर से ट्रांसफर करके नगर पंचायत नईलेदरी भेजा गया है.