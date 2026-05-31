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शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर हुए तबादले; लखनऊ समेत कई जिलों के DIOS बदले, जानिये राज्य कर विभाग में तबादले की तिथि?

संयुक्त सचिव धर्मेंद्र मिश्र की तरफ से जारी किया गया राज्य कर विभाग में तबादले का आदेश.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 10:28 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत विभागों में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गये हैं, लेकिन राज्य कर विभाग में ट्रांसफर की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब राज्य कर विभाग में 15 जून तक तबादले किए जाने का फैसला लिया गया है. संयुक्त सचिव धर्मेंद्र मिश्र की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

शिक्षा विभाग में भी तबादले : शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. इनमें अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय में तैनात कामता राम पाल को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में तैनाती दी गई है. अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में तैनात अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी को बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात किया गया है.

जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: संयुक्त सचिव)

इसके अलावा नौ अधिकारियों को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से संबद्ध किया गया है. इनमें जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया देवेंद्र कुमार गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली के अपर सचिव मुन्ने अली, जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्ध नगर राजेश कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर राकेश कुमार, प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ नवल किशोर, जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर मायाराम, जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ राजेश कुमार, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक कौशांबी राजेश कुमार और जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद धीरेंद्र कुमार शामिल हैं.

छह उप शिक्षा निदेशकों का तबादला किया गया है. मंडलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ रेखा दिवाकर को अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली ट्रांसफर किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज प्रताप नारायण सिंह को प्रभारी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक लखनऊ बनाया गया है. नव प्रोन्नत उप शिक्षा निदेशक जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद धर्मेंद्र शर्मा को बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर तैनात किया गया है.

सहायक शिक्षा निदेशक प्राइमरी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भास्कर मिश्रा को अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी भेजा गया है. नव प्रोन्नत उप शिक्षा निदेशक जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ राकेश कुमार पांडेय को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक अयोध्या और प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक देवी पाटन मंडल बनाया गया है. मंडलीय उप शिक्षा निदेशक कानपुर राजेश कुमार वर्मा को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक झांसी/चित्रकूट के पद पर तैनाती दी गई है.


चार संयुक्त शिक्षा निदेशक का ट्रांसफर : उप शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय माध्यमिक लखनऊ व सचिव संस्कृत शिक्षा परिषद शिवलाल को प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद बनाया गया है. प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मनोज कुमार द्विवेदी प्रथम को प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर नगर बनाया गया है. उप शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ राजेश कुमार आर्य को प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ बनाया गया है. प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली राकेश कुमार को प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा बनाया गया है.



28 जिला विद्यालय निरीक्षक के तबादले : जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह का तबादला मथुरा किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडेय लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक बनाए गए हैं. उप प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव अमित सिंह को बाराबंकी का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार राय को प्रयागराज का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है. अरविंद कुमार पाठक को हरदोई का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है.

जयकरण यादव को सहारनपुर का जिला विद्यालय निरीक्षक, राजीव कुमार यादव को बागपत का जिला विद्यालय निरीक्षक, उपेंद्र कुमार को संत कबीर नगर का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, राजीव कुमार दीक्षित को मिर्जापुर का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कौस्तुभ कुमार सिंह को अंबेडकरनगर का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है.

प्रवीण कुमार तिवारी को कानपुर नगर का जिला विद्यालय निरीक्षक, देवेंद्र कुमार सिंह को जौनपुर का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, रविंद्र पाल सिंह तोमर को आगरा का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, चंद्रशेखर को गौतम बुद्ध नगर का जिला विद्यालय निरीक्षक, बुद्धप्रीत सिंह को गाजियाबाद का जिला विद्यालय निरीक्षक, संजीव कुमार को प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद में तैनाती दी गई है.

मुदिता पांडेय को फिरोजाबाद का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, मनोज कुमार मिश्रा को बलिया का जिला विद्यालय निरीक्षक, लाल बाबू मौर्य को कौशांबी का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, ओमप्रकाश त्रिपाठी को उप शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ एवं सचिव संस्कृत शिक्षा परिषद में तैनाती दी गई है. विजय कुमार को पीलीभीत का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है.

जगदीश प्रसाद शुक्ला को मेरठ का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है. रजनीश कुमार दिवाकर को कासगंज का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, धर्मेंद्र कुमार सिंह को चंदौली का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, धर्मेंद्र कुमार सक्सेना को बिजनौर का जिला विद्यालय निरीक्षक, स्कंद शुक्ला को अपर सचिव पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में तैनाती दी गई है. हरिश्चंद्र नाथ को देवरिया का प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, हरिकेश यादव को मुजफ्फरनगर का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है. यह आदेश संयुक्त सचिव संदीप परमार की तरफ से जारी किए गए हैं.

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