ETV Bharat / state

धमतरी पुलिस विभाग में हुए तबादले, इन थाना प्रभारियों को मिली नई जिम्मेदारी

दुगली, सिहावा, नगरी और केरेगांव थानों की कमान इनको सौंपी गई. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

Transfer of police station in charge
धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2026 at 10:44 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: शहर में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एक बार फिर से पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं. क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये तबादले किए गए हैं. एसपी भावना पाण्डेय के निर्देश पर जिले में पदस्थ 4 निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई पदस्थापना दी गई है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय धमतरी की ओर से आदेश जारी किया गया है. आदेश के बाद जिले के ग्रामीण एवं थाना स्तर की पुलिस व्यवस्था में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों की तैनाती की गई है.

धमतरी पुलिस विभाग में हुए तबादले

एसपी भावना पांडेय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक थाना प्रभारी दुगली के रूप में पदस्थ निरीक्षक चक्रधर बाघ को अब थाना प्रभारी सिहावा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं सिहावा थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार पाटिल को स्थानांतरित करते हुए थाना प्रभारी नगरी बनाया गया है. इसी क्रम में नगरी थाना प्रभारी निरीक्षक तापेश्वर सिंह नेताम को अब थाना प्रभारी दुगली की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा रक्षित केन्द्र धमतरी में पदस्थ निरीक्षक रमनलाल उसेंडी को नई जिम्मेदारी देते हुए थाना प्रभारी केरेगांव बनाया गया है.

जिनके बदले प्रभार
1. निरीक्षक चक्रधर बाघ: पहले थाना प्रभारी दुगली के रूप में पदस्थ थे, अब उन्हें थाना प्रभारी सिहावा की जिम्मेदारी सौंपी गई
2. निरीक्षक उमेश कुमार पाटिल: सिहावा थाना प्रभारी थे, उन्हें स्थानांतरित करते हुए अब थाना प्रभारी नगरी बनाया गया
3. निरीक्षक तापेश्वर सिंह नेताम: नगरी थाना प्रभारी से अब थाना प्रभारी दुगली की जिम्मेदारी दी गई
4. निरीक्षक रमनलाल उसेंडी: रक्षित केंद्र धमतरी में पदस्थ थे, उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए थाना प्रभारी केरेगांव बनाया गया

एसपी भावना पांडेय ने दिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से किया गया है. आदेश में संबंधित अधिकारियों को अपनी नई पदस्थापना पर तत्काल ज्वाइनिंग देना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. नई पदस्थापना के बाद अब दुगली, सिहावा और नगरी जैसे महत्वपूर्ण थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं. वहीं रक्षित केन्द्र में पदस्थ निरीक्षक को भी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी देकर फील्ड पुलिसिंग में लगाया गया है.

वानांचल क्षेत्रों में निगरानी जरूरी

कानून व्यवस्था के लिहाज से सिहावा, नगरी और दुगली क्षेत्र पुलिसिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इन क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ वनांचल और दूरस्थ क्षेत्र भी आते हैं. ऐसे में थाना प्रभारियों में हुए बदलाव को पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों को बिना विलंब नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं. इससे संबंधित थानों में पुलिसिंग की कमान अब नए अधिकारियों के हाथों में होगी.

पुलिसिंग से जुड़े कामों की समीक्षा जारी

नई पदस्थापना के साथ संबंधित थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की समीक्षा और पुलिसिंग से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी नए थाना प्रभारियों के सामने होगी. दरअसल, धमतरी पुलिस की कमान संभालने के बाद पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय के स्तर से पुलिसिंग को लेकर लगातार प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं. एक बार फिर 4 निरीक्षकों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है. इन तबादलों का मकसद कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करना और वर्षों से एक ही जगह पर जमे पुलिस जवानों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है.

CGPSC पेपर लीक और भ्रष्टाचार मामला, ईडी ने रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर में मारा छापा

करैत सांप के डसने से छात्र की मौत, चला गया घर का सहारा, गांव में शोक की लहर

धमतरी में पूर्व CM भूपेश बघेल के OSD के घर ईडी का छापा, बलरामपुर में चेतन बोरघरिया से पूछताछ

TAGGED:

DUGLI POLICE STATION
SIHAWA POLICE STATION
NAGRI POLICE STATION
KEREGAON POLICE STATION
TRANSFERS IN POLICE DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.