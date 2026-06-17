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छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा तबादला, 61 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर, देखिए पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ के 61 थाना प्रभारी का तबादला हुआ है. पुलिस मुख्यालय से यह आदेश जारी किया गया है.

Chhattisgarh Police Headquarters
छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 8:15 PM IST

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रायपुर: प्रदेश भर के 61 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. इस तबादला आदेश में प्रदेश के लगभग सभी जिले शामिल हैं. इन थाना प्रभारी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा गया है. पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. जिसमें 61 थाना प्रभारी का लिस्ट में नाम शामिल है. आइए जानते हैं कौन से थाना प्रभारी का कहां तबादला किया गया है.

पूरे प्रदेश में थाना प्रभारियों का तबादला

थाना प्रभारी केसरी चंद्र साहू को जिला बस्तर से तबादला करके उन्हें खैरागढ़ छुईखदान गंडई भेजा गया है. चाणक्य कुमार नाग को जिला बस्तर से हटाकर उन्हें जिला महासमुंद भेज दिया गया है. उमेश पाटिल को जिला बस्तर से हटाकर जिला धमतरी भेजा गया है. छत्रपाल सिंह कंवर को जिला बस्तर से ट्रांसफर करके जिला रायगढ़ भेजा गया है. विजय पटेल को जिला दंतेवाड़ा से तबादला करके जिला बस्तर ट्रांसफर किया गया है. सखाराम मंडावी को दंतेवाड़ा से तबादला करके जिला बालोद भेजा गया है.

Transfers in the Chhattisgarh Police Department
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में तबादला (ETV BHARAT)

इसी तरह थाना प्रभारी उत्तम कुमार गावड़े को जिला सुकमा से तबादला करके उन्हें जिला बालोद भेज दिया गया है. लक्ष्मण केवट को जिला कांकेर से हटाकर उन्हें जिला दुर्ग स्थानांतरित किया गया है. जितेंद्र गुप्ता को जिला कांकेर से तबादला करके जिला बिलासपुर भेजा गया है. मनोज सिंह को जिला बीजापुर से तबादला करके उन्हें जिला बिलासपुर भेजा गया है. मनोज कौशिक को जिला बीजापुर से तबादला करके जिला कोरबा भेज दिया गया है. रितेश यादव को जिला नारायणपुर से हटाकर जिला महासमुंद भेज दिया गया है.

Transfer list
ट्रांसफर की लिस्ट (ETV BHARAT)
Copy of the transfer list
ट्रांसफर लिस्ट की कॉपी (ETV BHARAT)

थाना प्रभारी जनक साहू को जिला नारायणपुर से तबादला करके जिला बेमेतरा स्थानांतरित किया गया है. प्रदीप कुमार को जिला नारायणपुर से तबादला करके रायपुर ग्रामीण भेजा गया है. अमित पद्मशाली को बस्तर से तबादला करके रायपुर नगर भेजा गया है. रोशन कौशिक को जिला कोंडागांव से तबादला करके उन्हें जिला रायगढ़ भेजा गया है. भोगराज ध्रुव को जिला कोंडागांव से तबादला करके जिला गरियाबंद भेजा गया है. इसी तरह सुशील पटेल को जिला कोंडागांव से तबादला करके जिला जांजगीर चंपा भेजा गया है. राकेश ठाकुर को जिला कोंडागांव से तबादला करके जिला सक्ति भेजा गया है.

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