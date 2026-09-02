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छत्तीसगढ़ वन विभाग में भारी फेरबदल, 64 अधिकारियों का तबादला, यहां देखिए पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वन विभाग के अधिकारियों का तबादला किया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2026 at 3:26 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. राज्य सरकार ने एक साथ 64 अधिकारियों के स्थानांतरण और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं. इनमें सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी, रेंज अधिकारी और विभिन्न पदों के अधिकारी शामिल हैं.

64 अधिकारियों की पोस्टिंग

वन विभाग के इस बड़े फेरबदल में रायपुर से लेकर बस्तर, बीजापुर, सुकमा, सरगुजा, कोरिया, जशपुर और राजनांदगांव के वन अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा धमतरी, कांकेर, गारियाबंद और कवर्धा सहित कई जिलों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. आदेश के अनुसार अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नए पदों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है. किस अधिकारी को कहां से कहां भेजा गया है, इसकी पूरी सूची ईटीवी भारत के पास है. इसे आप देख सकते हैं.

Transfers In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में तबादला (ETV BHARAT)

रायपुर-बस्तर से सरगुजा तक बड़ा बदलाव

राम कुमार सिदार को गौरेला से कवर्धा परियोजना, विजयेंद्र सिंह ठाकुर को उदयपुर से बस्तर, अनीता गुप्ता को सारंगढ़ से राज्य लघु वनोपज संघ मुख्यालय नवा रायपुर और मनोज कुमार विश्वकर्मा को धमतरी से बिरगुड़ी भेजा गया है।

Chhattisgarh Forest Department Posting Order
छत्तीसगढ़ वन विभाग पोस्टिंग ऑर्डर (ETV BHARAT)

बीजापुर-सुकमा में भी बदले कई अधिकारी

मनोज कुमार साह को ओड़गी से सरगुजा वनमंडल में संलग्न किया गया है, विष्णुनाथ नाग को गीदम से सुकमा, नितिश रावटे को भोपालपटनम से बेमेतरा और प्रकाश नेताम को आवापल्ली से बीजापुर का नया दायित्व मिला है.

Transfer of officers in the Chhattisgarh Forest Department
छत्तीसगढ़ वन विभाग में अधिकारियों के तबादले (ETV BHARAT)

बस्तर-कवर्धा और अन्य जिलों में भी नई पदस्थापना

इंद्र प्रकाश बंजारे को बस्तर से जिला यूनियन बस्तर, देवेंद्र गौड़ को बीजापुर से आवापल्ली, अशोक तिवारी को सूरजपुर से केल्हारी और आरएस मरकाम को कांकेर से वृत्त कार्यालय कांकेर भेजा गया है।

Chhattisgarh Forest Department Transfer Order Copy
छत्तीसगढ़ वन विभाग ट्रांसफर कॉपी (ETV BHARAT)

64 नामों की पूरी सूची जारी

आदेश की सूची में क्रमांक 1 से 64 तक अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापना स्थल और नए पदस्थापना स्थल का पूरा विवरण दिया गया है. सूची में वनमंडल और उप वनमंडल स्तर के साथ-साथ जिला यूनियन, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य और विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

Administrative reshuffle in the Chhattisgarh Forest Department
छत्तीसगढ़ वन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल (ETV BHARAT)

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नवा रायपुर अटल नगर से 2 सितंबर 2026 को यह आदेश जारी किया है. आदेश विशेष सचिव जेपी पाठक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है. कुल मिलाकर वन विभाग में यह हाल के बड़े प्रशासनिक फेरबदल में से एक है, जिसमें 64 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है.

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