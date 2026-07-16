छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में ट्रांसफर, DGP अरुण देव गौतम ने जारी की सूची
तबादलों की लिस्ट तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गई हैं. 9 जुलाई को डीजीपी ने 16 रक्षित निरीक्षक और उप निरीक्षक का तबादला किया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 4:53 PM IST
रायपुर: कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है. गुरुवार को डीजीपी अरुण देव गौतम ने 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की. पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर से जारी आदेश के तहत 7 थाना प्रभारियों (TI) और 3 उप निरीक्षकों (SI) समेत कुल 10 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया है.
यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा के बाद DGP अरुण देव गौतम द्वारा जारी किया गया है. सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे.
इनका हुआ तबादला
- निरीक्षक लक्ष्मण भगत को राजनांदगांव से जशपुर भेजा गया.
- सतीश कुमार साहू का स्थानांतरण मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से बिलासपुर किया गया.
- नसीमुद्दीन खान को सूरजपुर से बलौदाबाजार-भाटापारा किया गया.
- अजय कुमार साहू को बलरामपुर-रामानुजगंज से बिलासपुर पदस्थ किया गया.
- अमित कुमार बेरिया को दंतेवाड़ा से पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर स्थित प्रशासन अकादमी एवं विशेष इकाई (अअवि) में नई जिम्मेदारी दी गई.
- प्रेम प्रकाश अवधिया को कांकेर से रायपुर ग्रामीण और सुनील दुबे को बीजापुर से कांकेर स्थानांतरित किया गया.
- हरीश राठौर के कोरिया एसपी बनने के बाद जयंत वैष्णव मुख्यमंत्री सुरक्षा में एसपी रहेंगे.
9 जुलाई को भी जारी किया गया था तबादला आदेश
9 जुलाई को भी डीजीपी ने 16 रक्षित निरीक्षक, निरीक्षक और उप निरीक्षक का तबादला आदेश जारी किया था.
- रक्षित निरीक्षक विपुल आनंद जांगड़े को जिला कोरिया से ट्रांसफर करके जिला धमतरी भेजा गया.
- रक्षित निरीक्षक दीपक कुमार शर्मा को जिला धमतरी से ट्रांसफर करके जिला बस्तर भेजा गया.
- निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा को जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से तबादला करके जिला बिलासपुर भेजा गया.
- निरीक्षक जन्मेजय पांडे को जिला बलरामपुर रामानुजगंज से हटाकर जिला बालोद ट्रांसफर किया गया.
- निरीक्षक दुर्गेश्वरी चौबे को जिला सरगुजा से स्थानांतरित करके रायपुर ग्रामीण भेजा गया है.
- निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव को खैरागढ़ छुईखदान गंडई से तबादला करके जिला जांजगीर चंपा भेजा गया है.
- निरीक्षक शिवनारायण सिंह को रायपुर नगर से तबादला करके जिला दुर्ग स्थानांतरित किया गया है.
- निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी को रायपुर नगर से हटाकर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ भेजा गया.
- निरीक्षक रूपेश कुमार साहू को पुलिस मुख्यालय रायपुर से तबादला करके पीटीएस राजनांदगांव भेजा गया.
- निरीक्षक भुनेश्वर साहू को पुलिस मुख्यालय से हटकर रायपुर नगर स्थानांतरित किया गया है.
- निरीक्षक रवि सिंह को सामान्य शाखा पुलिस मुख्यालय से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया.
- निरीक्षक दिव्यकांत पांडे को जिला बलरामपुर रामानुजगंज से जिला मुंगेली ट्रांसफर किया गया .
- निरीक्षक प्रकाश राठौड़ को जिला सूरजपुर से ट्रांसफर करके जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ भेजा गया .
- निरीक्षक सुदर्शन सिंह ध्रुव को जिला नारायणपुर से तबादला करके जिला कांकेर भेजा गया.
- निरीक्षक अशफाक अहमद अंसारी को पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर से ट्रांसफर करके जिला सरगुजा भेज दिया गया.
- उप निरीक्षक देवशरण सिंह को रायपुर नगर से हटाकर जिला दुर्ग भेजा गया है.
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