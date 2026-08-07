LDA में तबादले; 28 अभियंताओं-प्रबंधकों को नई तैनाती, देखिए लिस्ट
प्रवर्तन जोनों, मानचित्र अनुभाग और अभियंत्रण जोन में काम का बोझ देखते हुए यह बदलाव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 4:33 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. मुख्य अभियंता कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, वीसी की 6 अगस्त की स्वीकृति के बाद 20 अभियंताओं और 8 सहायक प्रबंधकों का तबादला करते हुए नई तैनाती की गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि प्रवर्तन जोनों, मानचित्र अनुभाग और अभियंत्रण जोन में काम का बोझ देखते हुए यह बदलाव किया गया है.
इन अभियंताओं की नई तैनाती
नव प्रोन्नत अधिशासी अभियंता निशांत कुमार चंद को अभियंत्रण जोन-2 से संबंधित समस्त कार्य सौंपा गया है. सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर तैनात जेओएफ सिंह को प्रवर्तन जोन-4 व मानचित्र अनुभाग से हटाकर प्रवर्तन जोन-7 भेजा गया है. इसी पद के केपी सिंह को प्रवर्तन जोन-6 में और अरविंद कुमार उपाध्याय को मानचित्र अनुभाग में नई जिम्मेदारी मिली है. सतीश कुमार यादव को भी मानचित्र अनुभाग में तैनात किया गया है. सहायक अभियंता (वि/यां) श्वेता स्वामी को वि/यां जोन-1 व जोन-7 में, जबकि भगत सिंह को वि/यां जोन-3 व 6 में भेजा गया है.
अवर अभियंता (वि/यां) विमल श्रीवास्तव, कुनाल कुमार गुप्ता, राहुल प्रताप विश्वकर्मा, कुलदीप कुमार दुबे और विवेक कुमार यादव को क्रमशः प्रवर्तन जोन-1, जोन-2, जोन-3, जोन-5 और जोन-6 में तैनाती दी गई है.अवर अभियंता (सिविल) विनोद बिहारी राय को प्रवर्तन जोन-2 एवं अभियंत्रण जोन-2 का अतिरिक्त प्रभार मिला है.
व्यवस्थापक (स्मारक समिति) अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आलोक पति तिवारी, सुनील दल, रमेश प्रसाद गुप्ता, अंजनी कुमारी और सुनील कुमार को क्रमशः प्रवर्तन जोन-1, जोन-3, जोन-3, जोन-5, जोन-6 और जोन-7 में भेजा गया है.
सहायक प्रबंधकों को भी प्रवर्तन जोन में भेजा
स्मारकों, संग्रहालयों, पार्कों और उपवनों की सुरक्षा व अनुरक्षण समिति से जुड़े 8 सहायक प्रबंधक को भी प्रवर्तन जोनों में तैनात किया गया है. इसमें अनिल कुमार सिंह को प्रवर्तन जोन-1, प्रदीप कुमार सिंह को जोन-2, नरेन्द्र कुमार को जोन-3, जावेद खान को जोन-4, राकेश रोशन निषाद व अवधेश चन्द्र कुशवाहा को जोन-5, अजय कुमार को जोन-6 और नजर आलम अंसारी को प्रवर्तन जोन-7 में भेजा गया है. जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन अधिकारियों के वेतन या भत्ते में कोई बदलाव नहीं होगा. मुख्य अभियंता ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल कार्यभार ग्रहण करें.
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