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सीपीए के कथित घोटाला मामले में ट्रांसफर और सस्पेंशन की कार्रवाई जारी, अब तक कुल 148 का ट्रांसफर

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) में कथित घोटाले के बाद से लगातार सरकार की और से ट्रांसफर, सस्पेंशन और बर्खास्तगी की कार्रवाई जारी है. देर रात इस मामले को लेकर सेंट्रल जेल हॉस्पिटल (सीजेएच) तिहाड़ में वर्षों से कार्यरत डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसरों को भी ट्रांसफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि ये डॉक्टरों लंबे समय से इन अस्पतालों में कार्यरत थे. ट्रांसफर लिस्ट में सेंट्रल जेल अस्पताल के 29 डॉक्टर शामिल हैं. इसके बाद महावीर हॉस्पिटल, बाबासाहेब अंबेडकर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से भी डॉक्टरों को ट्रांसफर किया गया है.

इस तरह कुल 74 डॉक्टरों का ट्रांसफर किया गया है. ट्रांसफर का ऑर्डर स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी एचआर मेडिकल शरत कुमार ने जारी किया है. सभी डॉक्टरों को अलग-अलग अस्पतालों में पोस्टिंग दी गई है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने 39 डॉक्टर और 35 फार्मासिस्ट जो लंबे समय से सीपीए में कार्यरत थे उनके ट्रांसफर के लिए राज्यपाल से संस्तुति की थी, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था. इससे पहले घोटाले से संबंधित अभी तक दो अधिकारियों और तीन कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, जबकि एक कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है.

सबसे पहले हुआ इनका सस्पेंशन: बता दें कि, इस घोटाले में सबसे पहले पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल और सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस (एचओओ) डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को निलंबित किया गया था. उसके बाद इन दोनों को एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने गिरफ्तार भी किया है. उसके बाद सीपीए के डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस नीरज चोपड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया था. नीरज की भूमिका भी कथित घोटाले में संदिग्ध पाई गई है.

इनपर भी गाज गिरना तय: इसके बाद सोमवार को भी मौजूदा डीजीएचएस डॉक्टर सुषमा जैन के द्वारा डेटा असिस्टेंट सुमित सिंह को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया. इसके अलावा डीजीएचएस कार्यालय में कार्यरत असिस्टेंट उमेश त्यागी और कपिल को भी सस्पेंड कर दिया गया है. इस तरीके से सीपीए के कथित 650 करोड़ के घोटाला मामले की जांच जिस तरह आगे बढ़ रही है उस तरह से कर्मचारियों पर गाज गिरती जा रही है. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल के और भी कई करीबी कर्मचारियों पर भी गाज गिरना तय है.