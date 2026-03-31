हाईकोर्ट ने कहा- भरण पोषण का मामला परिवार न्यायालय से ग्राम न्यायालय में ट्रांसफर करना वैध
कोर्ट ने कहा, स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार बाद में बनाया गया अधिनियम पहले वाले पर प्रभावी होता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 9:34 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय से ग्राम न्यायालयों को भरण-पोषण संबंधी कार्यवाहियों के हस्तांतरण को कानूनी रूप से वैध करार दिया है. सिविल कोर्ट एसोसिएशन गोरखपुर बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा है कि यदि दो विशेष कानूनों के बीच किसी भी प्रकार की असंगतता उत्पन्न होती है, तो स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार बाद में बनाया गया अधिनियम पहले वाले पर प्रभावी होता है. इस मामले में परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की तुलना में ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 बाद का कानून है, इसलिए इसके तहत किया गया स्थानांतरण पूरी तरह संवैधानिक है.
न्यायालय ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें पारिवारिक न्यायालय के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 12(1)(ख) और प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के तहत ग्राम न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण के दावों पर विचार करने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है. साथ ही, अधिनियम की धारा 16 और 18 लंबित मामलों के स्थानांतरण और विरोधाभासी स्थितियों में ग्राम न्यायालय अधिनियम के अधिभावी प्रभाव को सुनिश्चित करती हैं.
अपने फैसले में हाईकोर्ट ने दोनों कानूनों की 'सामंजस्यपूर्ण व्याख्या' पर जोर देते हुए कहा कि परिवार न्यायालय अधिनियम और ग्राम न्यायालय अधिनियम दोनों ही विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेष कानून हैं. विधायी मंशा यह है कि वादकारियों को अधिक अनुकूल और सुलभ न्यायिक मंच मिले. कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं को दूर कर न्याय को आम आदमी के घर तक पहुंचाना है. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने ग्राम न्यायालय अधिनियम के उन मूल प्रावधानों को चुनौती नहीं दी थी जो स्थानांतरण का अधिकार देते हैं, इसलिए अदालत ने रिट क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
यह भी पढ़ें : वाराणसी में MP-UP के बीच हुए दो अहम MoU, सीएम मोहन बोले- केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना महत्वपूर्ण