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गहलोत पर राठौड़ का पलटवार, तबादलों पर रोक के बाद भी भाजपा मुख्यालय पर लगी फरियादियों की कतार

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया. जानिए पूरा मामला...

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भाजपा मुख्यालय पर फरियादियों की कतार... (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 6:59 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में तबादलों पर 10 जुलाई की मध्यरात्रि से रोक लगने के बावजूद तबादलों को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है. एक ओर भाजपा मुख्यालय और मंत्रियों के कार्यालयों में तबादला करवाने, निरस्त कराने और संशोधन की मांग लेकर कर्मचारियों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. राठौड़ ने दावा किया कि भजनलाल सरकार महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण के लिए ठोस योजनाओं के साथ काम कर रही है.

कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिना तथ्यों के बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती आई है और उसकी सरकारें केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं.

राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में कई जनहित के कार्य उपेक्षित रहे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए लाखों महिलाओं को बिना गारंटी ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास कार्यक्रमों और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है. राठौड़ ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सहित विभिन्न विभागों में महिलाओं को अधिक अवसर दिए गए हैं. सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जिनका सकारात्मक असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य महिलाओं को समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में मजबूत भागीदारी दिलाना है. साथ ही राठौड़ ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के विकास कार्यों, पारदर्शी शासन और महिला हितैषी नीतियों को देख रही है और सरकार आगे भी जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती रहेगी.

पढ़ें : गहलोत बोले- भाजपा का महिलाओं के साथ धोखा, पहले वोट पाने के लिए दिया योजनाओं का लॉलीपॉप, बाद में नाम काटे

पार्टी कार्यालय पर लगा जमावड़ा : राज्य में तबादलों पर रोक लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और उनके परिजन भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंच रहे हैं. यहां तबादला करवाने, निरस्त कराने और आदेशों में संशोधन की मांग को लेकर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से कर्मचारी लगातार मुलाकात कर अपनी समस्याएं रख रहे हैं. इस दौरान मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग थी, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए यथासंभव अधिक से अधिक तबादले किए.

उन्होंने कहा कि अब भी कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और सरकार उनकी मांगों का समाधान करने का प्रयास कर रही है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि किसी का तबादला होने से खुशी होती है तो किसी के स्थानांतरण से असंतोष भी पैदा होता है.

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