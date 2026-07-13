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गहलोत पर राठौड़ का पलटवार, तबादलों पर रोक के बाद भी भाजपा मुख्यालय पर लगी फरियादियों की कतार

भाजपा मुख्यालय पर फरियादियों की कतार... ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में तबादलों पर 10 जुलाई की मध्यरात्रि से रोक लगने के बावजूद तबादलों को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है. एक ओर भाजपा मुख्यालय और मंत्रियों के कार्यालयों में तबादला करवाने, निरस्त कराने और संशोधन की मांग लेकर कर्मचारियों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. राठौड़ ने दावा किया कि भजनलाल सरकार महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण के लिए ठोस योजनाओं के साथ काम कर रही है. कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिना तथ्यों के बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती आई है और उसकी सरकारें केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं. राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में कई जनहित के कार्य उपेक्षित रहे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए लाखों महिलाओं को बिना गारंटी ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है.