रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में सर्जरी, एएसआई हेड कांस्टेबल समेत आरक्षकों का ट्रांसफर
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में ASI हेड कांस्टेबल और आरक्षकों का ट्रांसफर हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 31, 2026 at 5:38 PM IST
रायपुर : रायपुर पुलिस विभाग में ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए हैं.पुलिस कमिश्ररेट में ASI, हेड कांस्टेबल सहित 25 आरक्षक को रक्षित आरक्षी केंद्र से ट्रांसफर करके अलग-अलग थानों में पोस्टिंग दी गई है.इसका आदेश पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने जारी किया है.
किसे कहां मिली पदस्थापना ?
ASI हुमुम लाल साहू को रक्षित आरक्षी केंद्र से तबादला करके थाना टिकरापारा भेजा गया है. प्रधान आरक्षक रॉबिन तिग्गा को रक्षित आरक्षी केंद्र से ट्रांसफर करके थाना सिविल लाइन पोस्टिंग दी गई है. आरक्षक नेकचंद पुरी को रक्षित आरक्षी केंद्र से ट्रांसफर करके थाना सिविल लाइन भेजा गया है. आरक्षक राजेश ज्योति को रक्षित आरक्षी केंद्र से तबादला करके थानागंज में पोस्टिंग दी गई है. आरक्षक मुकेश वर्मा को रक्षित आरक्षी केंद्र से ट्रांसफर करके थाना गंज भेजा गया है. आरक्षक तिलक वर्मा को रक्षित आरक्षी केंद्र से ट्रांसफर करके थाना तेलीबांधा भेजा गया है.
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