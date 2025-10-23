ETV Bharat / state

IAS अर्चना अग्रवाल बनीं परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव, 15 साल में 14 बार ट्रांसफर झेलने वाले अमित गुप्ता से वापस ली गई जिम्मेदारी

लखनऊ : योगी सरकार ने गुरुवार शाम दो IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया. प्रतीक्षारत अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल को परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन और अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जिम्मा दिया गया है. प्रमुख सचिव परिवहन विभाग व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अमित गुप्ता से यह प्रभार वापस ले लिया गया है. अब वह प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन विभाग के पद पर कार्यरत रहेंगे. पहले से ही उनके पास यह विभाग था.

योगी सरकार ने साल अप्रैल माह में प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन के पद पर तैनात IAS अधिकारी अमित कुमार गुप्ता को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव व यूपीएसआरटीसी के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी. अब छह माह बाद IAS अमित कुमार गुप्ता से परिवहन विभाग का दायित्व वापस ले लिया गया है. अब उनकी जगह प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी.

अमित कुमार का नाम लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में है दर्ज : अमित कुमार गुप्ता के नाम लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड दर्ज है. अपने सेवाकाल के दौरान 15 साल की फील्ड की नौकरी में 14 बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा था. उनके नाम सबसे ज्यादा जिलों के जिलाधिकारी रहने का लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड दर्ज किया गया था. IAS अर्चना अग्रवाल साल 2009-10 में उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रह चुकी हैं. 15 साल बाद एक बार फिर उनकी इस विभाग में वापसी हुई है. वर्तमान में वह अपर मुख्य सचिव हैं.