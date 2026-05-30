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परिवहन विभाग में कई Transfer, 2 डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, 9 RTO, 26 ARTO इधर से उधर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक मई से 30 मई तक विभागों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है. इस बीच दो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का तबादला किया गया. नौ आरटीओ का ट्रांसफर किया गया, साथ ही दो एआरटीओ को पदोन्नत कर आरटीओ बनाया गया है और उन्हें नए स्थान पर तैनाती दी गई है. 26 एआरटीओ का भी ट्रांसफर किया गया है. लखनऊ के आरटीओ (प्रशासन) की जिम्मेदारी अब आगरा में तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अरुण कुमार वार्ष्णेय को मिली है. परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह की तरफ से ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है.







दो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ट्रांसफर: झांसी परिक्षेत्र में तैनात डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर केडी सिंह गौर को उप परिवहन आयुक्त यात्री कर मुख्यालय बनाया गया है. इसके अलावा प्रवर्तन संबंधी सभी कार्यों का उन्हें जिम्मा सौंपा गया है. उक्त कार्यों के निर्वहन में तैनाती अवधि में परिवहन आयुक्त के बाद उच्चतम अधिकारी के रूप में कार्य देखेंगे और सीधे परिवहन आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे. मुख्यालय पर तैनात डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यात्रीकर, अतिरिक्त प्रभार अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन संजय सिंह को झांसी परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त बनाया गया है.



लखनऊ में तैनात आरटीओ प्रशासन संजय कुमार तिवारी अब आगरा के आरटीओ प्रशासन बनाए गए हैं. आगरा में तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अरुण कुमार वार्ष्णेय को अब लखनऊ के आरटीओ प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अयोध्या में तैनात आरटीओ प्रवर्तन विश्वजीत प्रताप सिंह को अयोध्या का ही आरटीओ प्रशासन बना दिया गया है.

मुख्यालय पर तैनात सहायक परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा/ प्रदूषण नियंत्रण दिनेश कुमार को अलीगढ़ का आरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. गोरखपुर में तैनात आरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार झा को अयोध्या का आरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है.

मिर्जापुर में तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन रविकांत शुक्ला को मुख्यालय में तैनाती दी गई है. अयोध्या में तैनात रहीं आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह को आरटीओ सड़क सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण बनाकर मुख्यालय में तैनात कर दिया गया है. प्रयागराज में तैनात आरटीओ प्रवर्तन संजीव कुमार गुप्ता को गोरखपुर का आरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. मुख्यालय पर तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील दत्त को आजमगढ़ का आरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है.



प्रयागराज में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राजीव चतुर्वेदी को प्रोन्नति देते हुए मिर्जापुर का आरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है. इसी तरह मिर्जापुर में एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल के पद पर तैनात सत्येंद्र प्रकाश सिंह को प्रोन्नति देते हुए प्रयागराज का आरटीओ प्रवर्तन बना दिया गया है.



इन एआरटीओ का हुआ ट्रांसफर: गाजियाबाद में तैनात एआरटीओ प्रवर्तन सेकंड मनोज कुमार मिश्रा को गौतम बुद्ध नगर का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है. कानपुर देहात में तैनात आरटीओ प्रवर्तन प्रथम सोमलता यादव को कानपुर नगर का आरटीओ प्रवर्तन तृतीय दल बनाया गया है. मिर्जापुर में तैनात आरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल विजय प्रकाश सिंह को प्रयागराज का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है.

पीलीभीत में तैनात आरटीओ प्रशासन वीरेंद्र सिंह को मिर्जापुर का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है. कुशीनगर में तैनात एआरटीओ प्रवर्तन मोहम्मद अजीम को श्रावस्ती का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है. बलिया में तैनात एआरटीओ (प्रशासन) अरुण कुमार राय को मिर्जापुर का एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल बनाया गया है. बिजनौर में एआरटीओ प्रवर्तन गौरी शंकर ठाकुर को फिरोजाबाद का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है.

लखनऊ परिक्षेत्र में तैनात एआरटीओ टेक्निकल हिमांशु जैन को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम दल मुख्यालय, अतिरिक्त प्रभार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन विस्तार पटल देवा रोड में तैनाती दी गई है. श्रावस्ती में तैनात एआरटीओ प्रशासन विनीत कुमार मिश्रा को गाजियाबाद में एआरटीओ प्रवर्तन चतुर्थ दल बनाया गया है.

हमीरपुर में तैनात एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल अमिताभ राय को बाराबंकी का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है. बाराबंकी में तैनात एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला को एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल गाजियाबाद बनाया गया है. देवरिया में तैनात एआरटीओ प्रशासन आशुतोष कुमार शुक्ला को प्रतापगढ़ का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है.