बिहार पुलिस सेवा के टॉप 22 अफसरों का तबादला, पटना सिटी समेत कई अनुमंडलों को मिले नए SDPO, लिस्ट देखें
बिहार पुलिस सेवा में कार्यरत 22 पुलिस अफसरों को इधर से उधर किया गया है. कई अनुमंडलों को नए एसडीपीओ मिले हैं. देखें लिस्ट
Published : July 15, 2026 at 6:59 AM IST
पटना : बिहार सरकार ने राज्य पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार पुलिस सेवा के 22 डीएसपी का स्थानांतरण कर दिया है. गृह विभाग की आरक्षी शाखा की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है. यह प्रशासनिक बदलाव कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है.
ट्रांसफर-पोस्टिंग की अधिसूचना जारी : जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतीक्षारत अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न इकाइयों में कार्यरत डीएसपी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, विशेष कार्य बल, आतंकवाद निरोधक दस्ता, अपराध अनुसंधान विभाग, यातायात शाखा और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
कई पुलिस ऑफिसर इधर से उधर : स्थानांतरण सूची के अनुसार अजीत कुमार बक्सर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, दानापुर (पटना) बनाया गया है. वहीं प्रेम कुमार वैशाली को एसडीपीओ, राघोपुर (वैशाली) की जिम्मेदारी मिली है. शिव शंकर कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, पटना सिटी भेजा गया है. नूलन कुमार सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, हिलसा (नालंदा) तथा सहदेव दरभंगा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, बिहिया (भोजपुर) में पदस्थापित किया गया है.
राघव दयाल बने मसौढ़ी के SDPO : इसी प्रकार राघव दयाल को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, मसौढ़ी (पटना) तथा अमरनाथ को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, बिहारशरीफ (नालंदा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. रायचंद्र मणि त्रिपाठी को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार पटना में पदस्थापित किया गया है. वहीं आशीष राज को पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), मधेपुरा बनाया गया है. केशव कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पीरो (भोजपुर) तथा मनीष चंद्र धारिया को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, सदर छपरा में तैनाती मिली है.
मिथिलेश तिवारी को पटना में STF की जिम्मेदारी : अधिसूचना के अनुसार प्रकाश को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, सदर छपरा तथा राजू कुमार-2 को अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), बिहार पटना में भेजा गया है. इसके अलावा वर्ष 2024 बैच के सीधे नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक खालिद हयात को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, राजन कुमार तथा मिथिलेश कुमार तिवारी को विशेष कार्य बल (एसटीएफ), बिहार पटना में पदस्थापित किया गया है.
अमन महाराजगंज सीवान में ही रहेंगे तैनात : गृह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व एक जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना में क्रम संख्या-15 पर अंकित अधिकारी अमन के स्थानांतरण आदेश को स्थगित कर दिया गया है. अमन पूर्व की तरह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महाराजगंज (सीवान) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे.
तबादले की सूची सभी अफसरों को भेजी गई : सरकार के अपर सचिव राकेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना की प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय, संबंधित जिलों के पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. साथ ही पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों का यथाशीघ्र योगदान सुनिश्चित कराते हुए आदेश का अनुपालन कराया जाए.
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