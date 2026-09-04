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अमेठी में तहसीलदारों के तबादले, छह अधिकारियों की बदली तैनाती, जानिए किसे मिली कहां की ज़िम्मेदारी

अमेठी में तहसीलदारों के तबादले, छह अधिकारियों की बदली तैनाती. ( ETV Bharat )

अमेठी: अमेठी जिलाधिकारी संजय चौहान ने राजस्व व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जिलाधिकारी ने गुरुवार को छह तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक के पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इस बदलाव के बाद अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिरखाना तहसीलों में राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारियां नए सिरे से निर्धारित हो गई हैं. जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार तहसीलदारों और तहसीलदार न्यायिक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. अमेठी में तहसीलदारों के तबादले, छह अधिकारियों की बदली तैनाती. (ETV Bharat) आदेश के अनुसार राहुल सिंह को तहसीलदार मुसाफिरखाना, आलोक कटियार को तहसीलदार न्यायिक अमेठी, चित्रसेन कुमार यादव को तहसीलदार अमेठी, अजय कुमार जायसवाल को तहसीलदार गौरीगंज, महेश प्रताप सिंह को तहसीलदार न्यायिक गौरीगंज और धनेन्द्र तिवारी को तहसीलदार न्यायिक मुसाफिरखाना की जिम्मेदारी दी गई है.