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पुलिस महकमे में बंपर ट्रांसफर, कई उप निरीक्षक और निरीक्षकों को किया इधर उधर, देखिये लिस्ट

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के आदेश पर 4 निरीक्षकों समेत 47 महिला, पुरुष उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं. काठगोदाम, तल्लीताल, मल्लीताल, रामनगर और हल्द्वानी समेत कई थानों और चौकियों में नई तैनाती दी गई है. आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल नवनियुक्ति स्थान के लिए रवाना होकर कार्यभार संभालें. साथ ही कड़ाई से कानून व्यवस्था का पालन करवाने की अपील की है. गौर हो कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी ने उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों को इधर-उधर किया है. जनपद के कप्तान द्वारा एक बार फिर व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं. जारी आदेश के अनुसार कई निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और महिला उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादला सूची में निरीक्षक जसवीर सिंह को पुलिस लाइन नैनीताल से प्रभारी निरीक्षक काठगोदाम बनाया गया है, जबकि निरीक्षक हरपाल सिंह को चोरगलिया से तल्लीताल कोतवाली भेजा गया है. ट्रांसफर किए गए अधिकारी (Source-Police Department)