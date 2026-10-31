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पुलिस महकमे में बंपर तबादले, कई उप निरीक्षकों और अपर उपनिरीक्षकों को किया गया इधर उधर

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है. एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से 22 उप निरीक्षकों (दरोगा) व 6 अपर उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. साथ ही उन्होंने स्थानांतरित सभी उप निरीक्षकों को नई तैनाती पर जल्द ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं. वहीं एसएसपी ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कानून व्यवस्था और कामकाज के आधार पर इधर उधर किया है.