ETV Bharat / state

बिहार में वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में अफसरों के प्रभार बदले, देखें लिस्ट

बिहार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ( ETV Bharat )

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन और अतिरिक्त प्रभार को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ कृषि उत्पादन आयुक्त से जुड़ी एक अलग अधिसूचना भी जारी की गई है.

शिक्षा विभाग में नई जिम्मेदारी