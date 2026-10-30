बिहार में वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में अफसरों के प्रभार बदले, देखें लिस्ट
बिहार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. सी के अनिल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 30, 2026 at 9:20 AM IST
पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन और अतिरिक्त प्रभार को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ कृषि उत्पादन आयुक्त से जुड़ी एक अलग अधिसूचना भी जारी की गई है.
शिक्षा विभाग में नई जिम्मेदारी
1991 बैच के आईएएस अधिकारी, जो बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्शी के पद पर थे, उन्हें शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह फैसला विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार
1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, जो वर्तमान में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं. उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बढ़ने की उम्मीद है.
गृह विभाग के प्रधान सचिव को राहत
1997 बैच के आईएएस अधिकारी और गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. इससे उनके मुख्य दायित्वों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा.
कृषि विभाग में अतिरिक्त जिम्मेदारी
2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अमित कुमार पांडे, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं, उन्हें कृषि विभाग का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
आधिकारिक अधिसूचना जारी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इन सभी फैसलों की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार का यह कदम विभिन्न विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.
ये भी पढ़ें-
बिहार पुलिस सेवा के 37 अधिकारियों का तबादला, कई SDPO को मिली नई जिम्मेदारी