उत्तराखंड सचिवालय में बंपर तबादले, 95 अफसरों-कर्मचारियों के अनुभाग बदले, देखें लिस्ट
उत्तराखंड शासन में 49 समीक्षा अधिकारियों, 15 सहायक समीक्षा अधिकारियों और 31 कंप्यूटर ऑपरेटर को दूसरे अनुभागों में भेजा गया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2025 at 12:31 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 1:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में लंबे समय से तबादलों को लेकर चल रहा असमंजस आखिरकार खत्म हो गया है. ईटीवी भारत ने 24 घंटे पहले ही तबादलों में हीलाहवाली की खबर प्रकाशित की थी. इसके बाद शासन ने आखिरकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं.
उत्तराखंड सचिवालय में ताबड़तोड़ तबादले: उत्तराखंड शासन ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों के तबादले किए हैं. हालांकि पिछले कई महीनों से इस तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था. लेकिन शासन स्तर पर होमवर्क नहीं हो पाने के कारण कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पाए थे. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने भी खबर प्रकाशित करते हुए तबादला नीति का पालन नहीं होने की बात रखी थी. जिसके बाद अब शासन ने इस पर आखिरकार निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए हैं.
तबादलों की सूची जारी: उत्तराखंड सचिवालय संघ भी शासन में कर्मचारियों के तबादले को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था. खास तौर पर समीक्षा संघ ने इस पर आवाज बुलंद करते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दे दी थी.
सचिवालय कर्मचारियों के दबाव के बीच शासन को सचिवालय में स्थानांतरण नीति के तहत तबादले करना टेढ़ी खीर बन गया था. हालांकि इस पर शासन स्तर से समिति का गठन किया गया और उच्च स्तर पर संस्तुति के बाद तबादला सूची जारी कर दी गई.
इन पदों के अधिकारियों के हुए तबादले: उत्तराखंड सचिवालय में फिलहाल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के तबादले किए गए हैं. लेकिन अभी उच्च पदों पर मौजूद अनुभाग अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची जारी नहीं की गई है.
ऐसे में अब 5 साल या इससे अधिक समय से एक ही जगह पर तैनाती लिए हुए इन उच्च पदों के अधिकारियों के तबादलों की सूची का भी इंतजार किया जा रहा है.
49 समीक्षा अधिकारियों का ट्रांसफर: उत्तराखंड शासन में कुल 49 समीक्षा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है. इसी तरह 15 सहायक समीक्षा अधिकारियों को भी उनकी जिम्मेदारी से हटाकर नई तैनाती पर भेजा गया है. तीसरी सूची कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, जिसमें कुल 31 कंप्यूटर ऑपरेटर को दूसरे अनुभागों में भेजा गया है.
अनुभाग अधिकारियों के ट्रांसफर का इंतजार: हालांकि शासन में सबसे ज्यादा इंतजार अनुभाग अधिकारियों के तबादलों की सूची का है. ऐसा इसलिए क्योंकि अनुभागों के हेड के रूप में अनुभाग अधिकारियों की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसमें ऐसे कई अधिकारी हैं, जो पिछले सालों साल से एक ही अनुभाग में डटे हुए हैं.