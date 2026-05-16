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पलामू में 14 थाना प्रभारियों का तबादला, बदली गईं सभी महिला थाना प्रभारी, देखें पूरी लिस्ट

पलामू: प्रशासनिक दृष्टिकोण से और पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए पलामू में 14 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. कई थाना प्रभारी का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक हो गया था. साथ ही पलामू के तीनों महिला थाना प्रभारी का भी तबादला किया गया है और उनके कार्य क्षेत्र को बदला गया है.

जिसमें हुसैनाबाद थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर सौरव चौबे को छतरपुर थाना, सदर थाना प्रभारी लाल जी को चैनपुर थाना प्रभारी, चैनपुर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल विद्यार्थी को पाटन, टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह को पांकी, टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को पीपरा, हैदरनगर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अफजाल अंसारी को सदर थाना भेजा गया है.

वहीं टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर तंजीलुल मन्नान मनव्वर को हैदरनगर, सतबरवा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को सतबरवा थाना प्रभारी, सदर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार को नौडीहा बाजार थाना का प्रभारी, टाउन महिला थाना प्रभारी रुपा बाखला को छतरपुर महिला, छतरपुर महिला थाना प्रभारी मुन्नी कुमारी को हुसैनाबाद महिला थाना प्रभारी, हुसैनाबाद महिला थाना प्रभारी पार्वती कुमारी को टाउन महिला थाना प्रभारी बनाया गया है.

वहीं पड़वा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर राजू कुमार गुप्ता को देवरी ओपी, सब इंस्पेक्टर सुशील उरांव को नवगढ़ा ओपी प्रभारी बनाया गया है. सभी थाना प्रभारी 2018 बैच के सब-इंस्पेक्टर हैं. छतरपुर, पिपरा, नौडीहा बाजार और चैनपुर थाना प्रभारी का कार्यकाल दो वर्ष से भी अधिक हो चुका था. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने ट्रांसफर पोस्टिंग की पुष्टि की है.