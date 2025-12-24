ETV Bharat / state

प्रतीक को कोरबा शहर सीएसपी की जिम्मेदारी, विजय कटघोरा के नए एसडीओपी

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कुल 95 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है. कोरबा शहर और उपनगरीय क्षेत्र कटघोरा में बदलाव हुआ है.

कोरबा पुलिस ट्रांसफर
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 24, 2025

कोरबा: छत्तीसगढ़ सरकार के गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है. आदेश के तहत कुल 95 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है. जिनमें 35 अधिकारी एडिशनल एसपी व उप सेनानी रैंक के हैं, तो 60 अधिकारी डीएसपी रैंक के हैं. इस व्यापक तबादला सूची का असर कोरबा जिले पर भी पड़ा है.

भूषण जाएंगे बेमेतरा

जारी आदेश के अनुसार कोरबा में लंबे समय से पदस्थ सीएसपी भूषण एक्का का तबादला एसडीओपी बेमेतरा के पद पर किया गया है. वहीं एसडीओपी कटघोरा पंकज ठाकुर को डीएसपी पीटीएस राजनांदगांव के पद पर भेजा गया है. इसी तरह जिला मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी प्रतिभा मरकाम को भी नई पदस्थापना मिली है. जिन्हें डीएसपी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बस्तर में पदस्थ किया गया है. तबादला सूची में कोरबा सीएसपी के महत्वपूर्ण पद पर प्रतीक चतुर्वेदी को पदस्थ किया गया है.

कोरबा शहर की पुलिसिंग इन दोनों काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है. इसी क्षेत्र में कोतवाली और सिविल लाइन थाना भी आते हैं. जहां कानून व्यवस्था संभालना और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसना आसान नहीं रह गया है.

कबीरधाम से कोरबा ट्रांसफर

प्रतीक चतुर्वेदी इससे पहले डीएसपी अजाक/क्राइम कबीरधाम में अपनी सेवा दे रहे थे. वहीं कटघोरा के नए एसडीओपी के रूप में विजय सिंह राजपूत की नियुक्ति की गई है, जो पूर्व में डीएसपी सुरक्षा जशपुर के पद पर कार्यरत थे. कोरबा शहर हो या कटघोरा का अनुभाग, कोरबा में क्राइम का ग्राफ लगाकर बढ़ा हुआ है. इन दोनों ही डीएसपी स्तर के अधिकारियों पर क्राइम कंट्रोल की चुनौती होगी.

