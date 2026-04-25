Railways में धड़ाधड़ अफसरों के तबादले, जानिए किसे क्या जिम्मेदारी मिली
समर्थ गुप्ता बने लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम, गौरव दीक्षित चारबाग स्टेशन के निदेशक बने.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 8:24 AM IST
लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) पद की कमान समर्थ गुप्ता को सैांपी गई है. जबकि इस पद पर तैनात कुलदीप तिवारी को मुख्यालय में डिप्टी सीसीएम बनाया गया है. इसके अलावा चारबाग रेलवे स्टेशन की कमान गैारव दीक्षित को सौंपी गई है.
नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय की जनरल मैनेजर (पी) मनीषा रावत ने अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया. उन्होंने बताया कि लखनऊ मंडल में सीनियर पद की जिम्मेदारी समर्थ गुप्ता को दी गई है. वह पहले मंडल में ही सीनियर डीएसओ पद पर कार्यरत थे.
वर्तमान में तैनात कुलदीप तिवारी का कार्यकाल पूरा हो गया और उनका नई दिल्ली मुख्यालय ट्रांसफर किया गया है. चारबाग रेलवे स्टेशन पर डायरेक्टर पद पर कार्यरत प्रशांत कुमार को डीआरएम कार्यालय भेजा गया है. उन्हें सीनियर डीसीएम फ्रेट के पद पर तैनात किया गया है. इस पद पर कार्यरत गौरव दीक्षित को चारबाग रेलवे स्टेशन डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी दी गई है. सीनियर डीएसओ पद की जिम्मेदारी अरुण कुमार दोहरे को दी गई है.
वह मुख्यालय में डिप्टी सीओएम, टीटी पद पर नियुक्त थे. दिल्ली में तैनात सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह को अरुण कुमार दोहरे के पद पर स्थानांतरित किया गया है. अब वे डिप्टी सीओएम, टीटी पद की जिम्मेदारी निभाएंगे. नई दिल्ली स्टेशन के निदेशक लक्ष्मीकांत बंसल को सीनियर डीसीएम नई दिल्ली बनाया गया है.
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