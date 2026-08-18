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बिहार में 2027 तक अधिकारियों के तबादले पर रोक..जानें सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?

पटना: भारत सरकार ने बिहार में जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों के तबादले पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद अब बिहार सरकार ने 31 मार्च 2027 तक ऐसे अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इससे संबंधित लेटर भी जारी हो गया है.

बिहार सरकार ने तबादले पर लगाई रोक: लेटर में कहा गया है कि 24 फरवरी 2026 को ही जनगणना में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों से संबंधित लेटर जारी हुआ था, जिसमें साफ निर्देश था कि बिना अनुमति के किसी का तबादला नहीं होगा. उसके बाद भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारी के तबादले किए गए जिससे जनगणना कार्य पर असर पड़ने लगा है. इसी को लेकर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी उसके बाद अब बिहार सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है.

बिहार सरकार ने तबादले पर लगाई रोक (ETV Bharat)

इन अधिकारियों और कर्मचारियों का नहीं होगा तबादला: तबादले पर रोक के दायरे में वे सभी अधिकारी-कर्मचारी आएंगे, जिन्हें जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है. इसमें शिक्षक और सामान्य कर्मचारी भी शामिल हैं. अधिकारियों में बीडीओ और सीओ के अलावा कार्यपालक पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है.

किस पर नहीं लागू होगा ये आदेश: जारी लेटर के अनुसार जिला और प्रखंड स्तर पर बनाए गए जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त विभिन्न विभागों के कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होगा. हालांकि इसमें जिलाधिकारी को बाहर रखा गया है. जिलाधिकारी को जिले का प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है, लेकिन उन्हें तबादले पर रोक वाली सूची में शामिल नहीं किया गया है.