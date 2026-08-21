मेरठ SSP अविनाश पांडेय का ट्रांसफर; जानें क्यों थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए थे IPS
जुलाई में मेरठ कलेक्ट्रेट गेट पर दलित छात्रा की हत्या के विरोध में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 9:42 AM IST
मेरठ: प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ चलाने से सुर्खियों में आए IPS अविनाश पांडेय का ट्रांसफर कर दिया गया है. प्रदेश में 9 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अविनाश पांडेय की हो रही है.
जुलाई 2026 में मेरठ में कलेक्ट्रेट गेट पर दलित छात्रा की हत्या के विरोध में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था.
हालात ऐसे बने कि एसएसपी अविनाश पांडेय को खुद सड़क पर उतरना पड़ा था. प्रदर्शन कर रहे लोगों के तरीके पर पुलिस को आपत्ति थी, पुलिस का आरोप था कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता हुई.
कलेक्ट्रेट गेट के सामने कुछ नेताओं ने लोगों को उकसाया. दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे रवि गौतम समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया.
एसएसपी अविनाश पांडेय ने पुलिस वैन में घुसकर थप्पड़ बरसाए थे. यह विडियो वायरल हुआ था. मामले ने तूल पकड़ा और विपक्ष ने योगी सरकार से पुलिस कप्तान अविनाश पांडेय को हटाने की मांग की.
हालांकि सरकार ने अविनाश पांडेय को नहीं हटाया. इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस कप्तान की सजगता से आयोजन संपन्न हुआ.
हालांकि, लोग लगातार कयास लगा रहे थे कि उन्हें हटाया जा सकता है. सरकार ने काफी देर बाद अविनाश पांडेय का ट्रांसफर कर दिया. अविनाश पांडेय को डीजीपी मुख्यालय लखनऊ में संबंद्ध कर दिया है.
मेरठ की कमान अब झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति संभालेंगे. बीबीजीटीसी मूर्ति 2015 बैच के IPS अधिकारी हैं. फरवरी 2026 में विपिन ताड़ा के स्थानांतरण के बाद मेरठ में अविनाश पांडेय की तैनाती की गई थी.
इस दौरान अपने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के साथ धुरंधर फिल्म देखने के लिए भी अविनाश पांडेय सुर्खियों में आए थे. कुछ लोग अब उन्हें सिंघम तक कर पुकारने लगे थे. वहीं, कुछ लोग उनके व्यवहार से नाखुश चल रहे थे.
कौन हैं IPS अविनाश पांडेय: अविनाश पांडेय मूलत: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेश इंजीनियरिंग में बीटेक किया है.
वह 2015 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं. गाजियाबाद में एसपी सिटी, पीलीभीत और मऊ में एसपी के पद पर रह चुके हैं. अविनाश पांडेय प्रयागराज महाकुंभ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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