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मेरठ SSP अविनाश पांडेय का ट्रांसफर; जानें क्यों थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए थे IPS

मेरठ थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए अविनाश पांडेय का ट्रांसफर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ चलाने से सुर्खियों में आए IPS अविनाश पांडेय का ट्रांसफर कर दिया गया है. प्रदेश में 9 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अविनाश पांडेय की हो रही है. जुलाई 2026 में मेरठ में कलेक्ट्रेट गेट पर दलित छात्रा की हत्या के विरोध में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था. हालात ऐसे बने कि एसएसपी अविनाश पांडेय को खुद सड़क पर उतरना पड़ा था. प्रदर्शन कर रहे लोगों के तरीके पर पुलिस को आपत्ति थी, पुलिस का आरोप था कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता हुई. कलेक्ट्रेट गेट के सामने कुछ नेताओं ने लोगों को उकसाया. दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे रवि गौतम समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया. एसएसपी अविनाश पांडेय ने पुलिस वैन में घुसकर थप्पड़ बरसाए थे. यह विडियो वायरल हुआ था. मामले ने तूल पकड़ा और विपक्ष ने योगी सरकार से पुलिस कप्तान अविनाश पांडेय को हटाने की मांग की. हालांकि सरकार ने अविनाश पांडेय को नहीं हटाया. इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस कप्तान की सजगता से आयोजन संपन्न हुआ.