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उत्तराखंड में IFS अफसरों का ट्रांसफर, जानिए किसको कहां भेजा गया, कौन सी नई जिम्मेदारी मिली

उत्तराखंड में IFS अफसरों का ट्रांसफ ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड वन महकमे में IFS (Indian Forest Service) अफसरों की सरप्राइजिंग सूची जारी हुई है. खास बात यह है कि अगस्त महीने में ही एक बंपर तबादला लिस्ट जारी हुई थी. इसके करीब एक महीने बाद ही पांच अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है. खास बात यह है कि इन सभी अधिकारियों के स्थानांतरण की अलग-अलग वजह भी बताई गई है.

प्रदेश में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए हैं और यह तबादले विभाग के भीतर काफी चर्चाओं में हैं. दरअसल वन विभाग में अगस्त महीने में ही स्थानांतरण किए गए थे. इस तबादला सूची के जारी होने के बाद अभी एक महीने का ही वक्त बीता था कि फिर से शासन ने पांच अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है, जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं,